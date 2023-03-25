От чего чаще всего умирают украинцы: названа самая распространенная болезнь

Какая болезнь самая распространенная в Украине

Одной из основных причин смерти украинцев есть сердечно-сосудистые заболевания. Самые частые заболевания - ишемическая болезнь сердца и инсульт.

В группу риска автоматически попадают все, кто:

имеет повышенное артериальное давление

страдает нарушением функции работы почек

имеет избыточный вес

курит

употребляет алкогольные напитки, ведь безопасной дозы алкоголя не существует

живет в месте с плохим состоянием внешней среды

ведет малоподвижный образ жизни

пренебрегает принципами здорового питания

Врачи добавляют, что рецепт здоровья очень прост. Он сочетает в себе здоровый сон, правильное питание и регулярную физическую активность.

Как правильно проверять сердце

Часто разнообразные заболевания можно предупредить или вылечить на ранних этапах развития, однако для этого следует делать своевременные профилактические чек-апы. Врачи советуют проверять сердечно-сосудистую систему с 20 лет.

Артериальное давление проверяйте на каждое плановое посещение терапевта или по крайней мере один раз в год, если оно у вас менее 120/180 мм. рт. ст.

Холестерин (общий, ЛПВП и ЛПНП) советуют сдавать каждые 4-6 лет для взрослых с нормальным риском. Если у вас есть риск возникновения болезни, то чаще по назначению врача.

Вес и индекс массы тела (ИМТ) также следует проверять каждое плановое посещение терапевта.

Такой фактор, как окружность талии, необходимо измерять для оценки сердечно-сосудистого риска, если ваш ИМТ равен или превышает 25 килограммов на квадратный метр.

Анализ глюкозы крови следует профилактически делать каждые 3 года. Если же у вас есть риск развития диабета в будущем или уже имеющийся предиабет, тогда следует сдавать анализ чаще. То же касается людей старше 45 лет.

Не забывайте производить мониторинг курения, употребления алкоголя и физической активности во время каждого планового посещения терапевта.

Инфографика: Минздрав