От 1 млн долларов и больше: топ-5 звезд, которые зарабатывают безумные деньги на OnlyFans

OnlyFans стал местом, где знаменитости могут не только ближе общаться с фанатами, но и зарабатывать настоящее состояние. Сегодня многие звезды зарабатывают на платформе миллионы, делясь эксклюзивным контентом и открывая поклонникам то, что обычно остается за кадром.

Сафари Сэмюэлс - 1,91 млн долларов в месяц

Сафари Сэмюэлс привлек больше внимания, приобщившись к OnlyFans, чем благодаря своей карьере в музыке и реалити-шоу. Рэпер подписался на платформу в 2020 году вместе с женой Эрикой Мэнной, которая также входит в число наиболее прибыльных авторов на сайте.

Мена активно продвигала их общий дебют на OnlyFans, написав в Twitter: "Будьте мухой на нашей стене. Мой муж присоединяется ко мне на OnlyFans".

Сэмюэлс начал выкладывать любительские взрослые видео, предлагая подписчикам возможность заглянуть в их интимную жизнь за 50 долларов в месяц.

Сафари Сэмюэлс (фото: instagram.com/safaree)

Tyga - 7,69 млн долларов в месяц

Tyga знает, как превращать неудачи в источник дохода. После того как частное фото рэпера из Rack City стало вирусным, он создал популярный аккаунт на OnlyFans, где публиковал откровенный контент за подписку в $20 в месяц. Когда платформа объявила о прекращении подобного контента, Tyga выразил свое недовольство.

"Я только что удалил свой аккаунт на OnlyFans и запустил собственную платформу @myystar8 - более современную, с высшим качеством и только 10-процентной комиссией," - написал он в Instagram. "Теперь создатели смогут создавать контент по своему выбору!".

Tyga (фото: instagram.com/tyga​​)

Cardi B - 9,34 млн долларов в месяц

Карди Би имеет 101 миллион подписчиков в Instagram, и если подписки на ее OnlyFans столь же многочисленны, становится понятно, почему она зарабатывает 9,34 миллиона долларов в месяц, несмотря на шесть публикаций.

В интервью для британского журнала iD она рассказала, почему присоединилась к платформе, в большинстве своем известной своим контентом для взрослых: "Я создала OnlyFans, потому что люди больше времени проводят дома, и мне хотелось иметь платформу, где я могу обращаться исключительно к своим поклонникам. Часто, действительно очень часто, мне хочется просто поговорить с моими фанами, моими людьми".

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​)

Белла Торн - 11 млн долларов в месяц

Бывшая звезда Disney буквально "взломала" OnlyFans, заработав более миллиона долларов за первые 24 часа после регистрации. Однако некоторые критиковали ее за то, что она сделала платформу более мейнстримной. Автор контента для взрослых Рэйчел из Австралии поделилась в Rolling Stone: "Наблюдать, как знаменитость получает огромные деньги от платформы, не признавая вызовов, с которыми сталкиваются секс-работники, - это настоящая пощечина".

Теперь ее подписка бесплатна, но доступ к более откровенному контенту остается дорогим.

Белла Торн (фото: instagram.com/bellathorne​​)

Блэк Чайна - 20 млн долларов в месяц

Модель Блэк Чайна зарабатывает миллионы на подписочной платформе, регулярно публикуя эксклюзивный контент для взрослых, включая фотографии и видео, даже на темы определенных фетишей, за 19,99 долларов в месяц.

В апреле 2020 года она объявила о своей странице на OnlyFans в Instagram, опубликовав тизер одного из видео, где крупным планом изображена ее нога, топчащаяся на миске с виноградом. Это видео набрало более 1,1 миллионов просмотров.

Блэк Чайна (фото: instagram.com/blacchyna​​)