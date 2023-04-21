"Вечная улыбка, светлый взгляд": на фронте погиб звезда балета балета Одесской оперы Ростислав Янчишен

"Ужасная новость. Война убила Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы. Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он пошел в терроборону. Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!" - написал о б артисте и военном Лавренчук.

Ростислав Янчишен погиб на фронте за Украину (facebook.com/eugenelavrenchuk.official)

Что известно о Ростиславе Янчишене

Ростислав Родился в городе Камекнец-Подольский 20 мая 1991 года. Он получил образование в киевском художественном вузе, потом попал по разделу в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета. Он вместе с труппой побывал во многих странах, всегда был патриотом своей страны.

Когда Ростислава взяли в ряды украинской армии, он после учебы в военном учебном центре отправился на восток в Донецкую область. Служил пулеметчиком. Он погиб 19 апреля, за месяц до своего 32 года рождения...