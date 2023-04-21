"Вечная улыбка, светлый взгляд": на фронте погиб звезда балета балета Одесской оперы Ростислав Янчишен

Солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. В мае ему бы исполнилось 32 года.
О трагической утрате сообщил на Facebook театральный режиссер Евгений Лавренчук.
"Ужасная новость. Война убила Ростислава Янчишена, солиста балета Одесской оперы. Вечная улыбка, светлый взгляд – так тебя запомнят коллеги... Когда его не приняли в ряды ВСУ, он пошел в терроборону. Патриот, доброволец. Ростислав Янчишен, теперь ты навсегда слился с такой родной для тебя стихией воздуха. Вечная и светлая память Герою! Красота не умирает!" - написал о б артисте и военном Лавренчук.
Ростислав Родился в городе Камекнец-Подольский 20 мая 1991 года. Он получил образование в киевском художественном вузе, потом попал по разделу в Одесский национальный академический театр оперы и балета, где работал артистом балета. Он вместе с труппой побывал во многих странах, всегда был патриотом своей страны.
Когда Ростислава взяли в ряды украинской армии, он после учебы в военном учебном центре отправился на восток в Донецкую область. Служил пулеметчиком. Он погиб 19 апреля, за месяц до своего 32 года рождения...
Как мы ранее писали, на фронте погиб украинский военный Артур Асадов, отец которого воюет на стороне россиян.
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