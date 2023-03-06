"Вечная память и рана на всю жизнь": в Запорожье российская ракета убила семью с 8-месячным ребенком

В Запорожье 2 марта российская ракета попала в жилой дом. В результате убиты 13 людей, среди которых семья с 8-месячным ребенком.
О трагедии молодой семьи сообщила в Instagram крестная мама малыша Анна.
Женщина написала в соцсети, что что ее кумовья и маленькая Эмилия погибли на месте трагедии. Спасатели достали их тела во время разбора завалов.
Анна до последнего надеялась на чудо, что близких ей людей удастся найти в живых. Но Россия и ее ракеты безжалостно уничтожают все, в том числе мирных людей.
"Боль просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу.. Тысячу слов, за что? Я ждала 2 дня у подъезда молилась и верила что вас найдут живыми, почему так. Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини что не сохранили", - написала Анна.
В комментариях украинцы написали, что эту боль просто не описать словами, а россиянам на веки нет прощения.
Отметим, что 6 марта в Запорожье объявлено днем траура по погибшим людям в результате ракетного удара россиян.
Напомним, российские военные ночью 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом.