"Вечная память и рана на всю жизнь": в Запорожье российская ракета убила семью с 8-месячным ребенком

Трагедия в Запорожье

Женщина написала в соцсети, что что ее кумовья и маленькая Эмилия погибли на месте трагедии. Спасатели достали их тела во время разбора завалов.

Анна до последнего надеялась на чудо, что близких ей людей удастся найти в живых. Но Россия и ее ракеты безжалостно уничтожают все, в том числе мирных людей.

Эта семья была счастлива (фото: Николай Кулеба)

"Боль просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу.. Тысячу слов, за что? Я ждала 2 дня у подъезда молилась и верила что вас найдут живыми, почему так. Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини что не сохранили", - написала Анна.

В Запорожье ракета убила грудного ребенка (фото: Instagram.com/anechka_10001)

В комментариях украинцы написали, что эту боль просто не описать словами, а россиянам на веки нет прощения.

Біль та жах...невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.

Немає такіх слів, які можуть відобразити біль, скорботу і співчуття. Царство небесне маленькому янголятку і батькам.

Щирі співчуття! Я сама з Запоріжжя і це нестерпний біль.

Господи, за що?! Нема слів. Ніколи не пробачимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпіння та сил пережити таку втрату.

Отметим, что 6 марта в Запорожье объявлено днем траура по погибшим людям в результате ракетного удара россиян.