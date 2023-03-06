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"Вечная память и рана на всю жизнь": в Запорожье российская ракета убила семью с 8-месячным ребенком

В Запорожье россияне убили семью с грудным малышом (Instagram.com/anechka_10001)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье 2 марта российская ракета попала в жилой дом. В результате убиты 13 людей, среди которых семья с 8-месячным ребенком.

О трагедии молодой семьи сообщила в Instagram крестная мама малыша Анна.

Трагедия в Запорожье

Женщина написала в соцсети, что что ее кумовья и маленькая Эмилия погибли на месте трагедии. Спасатели достали их тела во время разбора завалов.

Анна до последнего надеялась на чудо, что близких ей людей удастся найти в живых. Но Россия и ее ракеты безжалостно уничтожают все, в том числе мирных людей.

Эта семья была счастлива (фото: Николай Кулеба)

"Боль просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу.. Тысячу слов, за что? Я ждала 2 дня у подъезда молилась и верила что вас найдут живыми, почему так. Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини что не сохранили", - написала Анна.

В Запорожье ракета убила грудного ребенка (фото: Instagram.com/anechka_10001)

В комментариях украинцы написали, что эту боль просто не описать словами, а россиянам на веки нет прощения.

  • Біль та жах...невинні люди та маленьке янголятко...серце розривається на шматки...Ніколи не пробачимо.
  • Немає такіх слів, які можуть відобразити біль, скорботу і співчуття. Царство небесне маленькому янголятку і батькам.
  • Щирі співчуття! Я сама з Запоріжжя і це нестерпний біль.
  • Господи, за що?! Нема слів. Ніколи не пробачимо. Світла пам'ять янголятку та її батькам. Рідним терпіння та сил пережити таку втрату.

Отметим, что 6 марта в Запорожье объявлено днем траура по погибшим людям в результате ракетного удара россиян.

Напомним, российские военные ночью 2 марта, нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела был поврежден многоэтажный дом.

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Запорожье