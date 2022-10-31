Выбирайте даты для важных дел: названы благоприятные и опасные дни в ноябре

Считается, что некоторые дни отлично подходят для встреч благодаря фазе Луны, а есть такие дни, когда лучше все важное перенести на другую дату.

С древних времен лунный календарь помогал выбрать самую оптимальную дату для важных дел, нововведений, свадеб, различных обрядов и даже хирургических вмешательств.

Какие даты в ноябре будут благоприятными, а какие станут опасными - читайте в материале ниже.

Фазы Луны

Растущая Луна - с 2 по 7 ноября, с 25 по 30 ноября

Убывающая Луна - с 9 по 23 ноября

Полнолуние - 8 ноября

Новолуние - 24 ноября

Лунное затмение - 8 ноября

Самые благоприятные дни в ноябре 2022

Если вы задумали начать новое дело, отношения, заключить договор или подписать контракт - выбирайте 24, 29 или 30 ноября.

Энергии и сил Луна добавит 1, 2, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 ноября.

Медицинские операции стоит проводить - 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 21, 27 и 29 ноября.

Поход к стоматологу планируйте на 2, 3, 7, 10, 11, 21, 22, 24, 26, 29, 30 ноября.

Крупные покупки стоит совершать 2, 5, 7, 22, 28 и 29 ноября.

Для свадьбы, помолвки или венчания подойдут 6, 7, 25, 28, 29 и 30 ноября.

Если вы хотите немного отдохнуть, то планируйте отпуск на 1-3, 7, 10, 14, 19-25, 30 ноября.

Неблагоприятные дни в ноябре 2022

Не стоит начинать важные дела, подписывать договора и тратить крупные суммы денег 6, 8, 20 ноября

Будьте осторожны и распределяйте свои силы, не поддавайтесь на провокации и не ссорьтесь 5, 6, 8, 12, 14, 20, 26 и 27 ноября

Важные дни в ноябре 2022

Полнолуние и Лунное затмение

Самые опасные дни в любом месяце - это Полнолуние. В ноябре Полнолуние состоится 8 ноября и в этот день произойдет еще одно астрологическое событие - Полное затмение Луны в знаке Тельца.

Энергетически этот день будет сложным и не стоит находиться в одиночестве, пытаться решить конфликты, ввязываться в ссоры. А еще астрологи рекомендуют в этот день не отказывать в помощи родным, коллегам или друзьям.

Будьте осторожны, так как в дни затмений могут быть ситуации, когда вам придется возвращать различные долги за то, что уже произошло в прошлом. Совершайте добрые дела, попросите прощения у того, кого обидели и помиритесь с важными людьми.

Соединение Солнца с Меркурием 8 ноября добавит этому дню еще больше непредсказуемости - будьте осторожны, не теряйте контроль над ситуацией, не торопитесь принимать решения и проявите сдержанность.

Венера перейдет в знак Стрельца

С 16 ноября до 9 декабря наступит период, который будет подталкивать к риску, авантюрам и сомнительным делам. Именно 16 ноября не стоит принимать судьбоносные решения, совершать крупные покупки или важные финансовые операции. В этот день люди перестанут обращать внимание на безопасность и могут наломать дров.

Также не стоит заниматься экстремальными видами спорта, проводить эксперименты со своим здоровьем, принимать новые лекарства, садиться на диету.

Соединение Меркурия и Венеры

Тандем этих двух планет взрывоопасен, так как порождает сильные отрицательные всплески энергии. Люди начнут больше задумываться о мести, вспоминать старые обиды, искать причины для конфликта и выяснения отношений.

Если не хотите получить проблем с родными и близкими, то постарайтесь не вспоминать старые обиды, не говорить о прошлом, не выяснять отношения и не принимать быстрых и судьбоносных решений.