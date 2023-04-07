"Вы зае**ли, военные!" В Черновцах мужчина избил бойца ВСУ за место для парковки

Как все произошло

Водитель на машине КИА спортейдж СЕ 6885 ВХ й не поделил стоянку и нецензурными словами оскорбил бойца ВСУ - Романа Ставчанского.

Также он сказал защитнику вслед: "Вы зае*али военные". После чего он ударил военного в лицо и скрылся с места происшествия.

Ставчанский опубликовал номера машины неадеквата и выяснилось, что авто принадлежит Бабенко Владиславу Владимировичу.

Роман Ставчанский в комментарии molbuk.ua рассказал, что ситуация была совсем не конфликтной, и он такого не ожидал.

"Я припарковался около 5 подъезда дома №4 на Бульваре Героев Крут. Из-за снега машину немного заносило. Сзади меня подъехала машина KIA. Я вышел и попросил мужчину, чтобы он подождал, пока я припаркуюсь. Вслед услышал, что это его место. Я ответил, как это за год, что я служил, можно было место купить для парковки. После этого мужчина просто подошел ко мне и кулаком ударил в нос. Сразу сел в машину и уехал", - говорит Роман.

По словам военного, он не собирается это просто так оставлять.

"Неделю назад я уволился в запас с 92-й бригады ТРО, был на Харьковщине. Я совсем не ожидал такого. У меня нет слов. За что мы там стоим? После этого инцидента вызвал полицию. Мне сказали, что это мелкое хулиганство и что ему грозит штраф. Но я этого так оставлять не хочу. Завтра пойду на медицинскую экспертизу. Нос после удара болит, отек, я подозреваю, что он мне его сломал", - рассказал Роман.

Братья уже написали на неадеквата заявление в полицию.

Номера машины мужчины, напавшего на военного (фото: Александр Ставчанский/Facebook)

Кем оказался нападавший мужчина

Отмечается, что полиция приезжала по вызову на Бульваре Героев Крут. Правоохранители сразу нашли водителя. Им оказался 38-летний черновчанин. Его привлекли к админответственности по статье "мелкое хулиганство".

Также брат военного Александр Ставчанский опубликовал на своей странице в Facebook фото нападающего, он уверяет, что на снимке обидчик бойца ВСУ.

"Знакомьтесь, сегодняшний "герой", который стал знаменит, ударивший военного за парковку. И очень сильно ему надоели военные, как он сказал", - написал Александр под снимком.

Нападавший мужчина идентифицирован братом защитника (фото: Александр Ставчанский)