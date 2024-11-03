Надписи на американских надгробиях, которые вас шокируют. В Украине такие эпитафии немыслимы!

Надгробия - это итог всей жизни человека, поэтому обычно и надписи на них печальны и серьезны. Но представляете ли вы, что действительно может быть написано на некоторых могилах в США?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Fakt рассказывает о крайне странной традиции надписей на американских надгробиях.

Американские кладбища как источник кулинарного вдохновения

В Соединенных Штатах на некоторых могильных плитах можно найти рецепты блюд, передаваемых как культурное наследие. Рози Грант, молодая американка, обнаружила этот необычный феномен и решила показать миру.

Учась в библиотекарском деле и работая стажером в архиве кладбища в Вашингтоне, она создала страницу в соцсетях для интересных находок. Эта идея позволила ей делиться ценной информацией с кладбищ, а популярность страницы резко возросла после находки на могиле Наоми Миллер-Довсон.

Рецепт печенья на надгробии (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Могильная плита как кулинарная книга

Когда Рози Грант начинала стажировку на кладбище, она и представить не могла, что найдет здесь свою жизненную страсть. Она рассматривала кладбище только как архивное пространство с документами о давно умерших людях. Но ее внимательные наблюдения обнаружили намного интереснее.

Однажды, прогуливаясь по кладбищу Грин Вуд, Рози наткнулась на рецепт масляных печений, вырезанный на надгробии. Этот рецепт, оставленный Наоми Миллер-Довсон, побудил Рози создать серию видеороликов, в которых она воспроизводит рецепты, найденные на могилах.

Рози Грант готовит блюда по рецептам с кладбищ (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Рецепты, объединяющие поколение

Непривычная для Украины, но популярная в США гравировка рецептов на надгробиях является оригинальным способом увековечения памяти об умерших.

Рози Грант, которая до этого не интересовалась выпечкой, взялась за воспроизведение этих старинных рецептов. Среди других она приготовила ириски, популярные в штате Юта, ореховые булочки из Израиля и традиционные масляные печенья.

Это не просто рецепт - это память о бабушках, которые оставили след в кулинарной культуре. Общаясь с семьями умерших, Рози узнает значение этих рецептов для близких, что отражает их любовь и уважение к памяти родных.

Кладбищенские рецепты "оживают" благодаря Рози Грант (фото: Instagram.com/ghostly.archive)

Живые воспоминания о близких из-за рецептов

Рози обнаружила, что кулинарные рецепты на надгробиях являются проявлением ностальгии по тому, что было важным в жизни усопших - их кулинарным мастерством.

Рецепты остаются для родных живыми воспоминаниями, а для посетителей кладбищ - источником вдохновения как в кулинарии, так и в жизненных раздумьях. Рецепты, отчеканенные на камне, становятся своеобразной связью между поколениями.