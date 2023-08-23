"Вы из Украины?" В Чехии зверски избили двух беженок: что известно о диком инциденте

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34-летняя Лиля и 44-летняя Татьяна гуляли в выходной день в городе Пласа на севере Пльзеня. Сначала украинки сходили с детьми на карусель, а потом присели поговорить. Дети, 11 и 2 лет, находились рядом.

Как рассказала Татьяна, к ним подъехал старый автомобиль "Шкода Октавия" с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли они. Потом машина проехала еще несколько метров, водитель оставил включенным двигатель и направился к женщинам.

Сначала мужчина начал их оскорблять, а потом набросился на украинок с кулаками.

"Сначала меня трижды ударили по лицу. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. А потом он набросился на Лилю", - рассказала Татьяна в комментарии для издания Novinky.cz.

Пока злоумышленник переключился на подругу, Татьяна воспользовалась моментом, подбежала к его машине, вынула ключи из замка зажигания, чтобы он не смог сбежать до приезда полиции.

Далее украинка хотела позвонить в полицию, но к ней сзади подбежали две мужчин и ударили кулаком по спине. Женщина выронила ключи, их тут же подобрал нападавший, сел в машину и уехал.

На помощь украинкам прибежали прохожие - две девушки и парень. Они вызвали полицию и скорую помощь, так как Лиля лежала на земле, по ее лицу текла кровь.

Татьяне удалось сфотографировать номерные знаки автомобиля, и она передала эту информацию полицейскому патрулю. А также описала внешность нападавшего.

Она отделалась только синяками, а вот Лиля пострадала значительно сильнее. Она помнит только три удара, а потом потеряла сознание. Очнулась уже в больнице. Врачи диагностировали у нее открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Что говорит чешская полиция

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги изучают все обстоятельства дела. Что известно о подозреваемом и удалось ли его найти, в полиции комментировать не стали.

Украинки отмечают, что никаких причин для нападения не было. Они ни с кем ни спорили, не было ссор или конфликтов, нападавшего мужчину они не знают. Татьяна и Лиля вместе с детьми приехали в Чехию, спасаясь от агрессии России еще в прошлом году.

Женщины высказали предположение, что такое поведение незнакомого мужчины может быть связано с неприятным инцидентом, когда молодой украинец изнасиловал 15-летнюю девушку и попытался ее убить.

Стоит отметить, что это преступление вызвало большой резонанс и вызвало негативное отношение многих чехов к беженцам из Украины.

Позже стало известно, что преступник - не беженец и довольно давно живет в Чехии. Сейчас парень заключен под стражу и идет следствие, ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство и в изнасиловании.

"Преступление вызвало огромный резонанс, ненависть народа к украинцам усилилась. Нас заперли в общежитии, и мы боялись выходить", - отмечает Татьяна.

Реакция на избиение двух украинок

В Чехии на преступление, которое совершил мужчина против двух украинок, уже отреагировали многие политики.

"Это необычное преступление. Это проявление самой отвратительной грязи, которая существует в любом обществе - ненависть к определенной группе населения. Некоторые "политики" работают с этим и поддерживают", - написал политик Miroslav Kalousek.

"Жестоко нападать на женщину - отвратительно. Нападать на нее только из-за ее национальности - абсолютно отвратительно. Эти действия являются результатом ненавистных высказываний в адрес украинцев, похожих на распространение ненависти к мусульманам. Политическая ответственность ложится на тех, кто распространяет ненависть", - подчеркнул министр внутренних дел Vít Rakušan.

"Меня тошнит от этого. Что это за мужчина, который бьет женщину? Две женщины из Украины в Пласах стали жертвами комплексного урода, который напал на них без причины. При все уважении, единственной причиной было то, что женщины из Украины. Одна из них попала в больницу. Нет слов. Такой человек не относится к цивилизованным людям. А также господин Раджчль с Окамурой, которые разжигают ненависть в людях. Позор им", - написал Martin Rybár.