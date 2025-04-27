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Вы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сеть

Воскресенье 27 апреля 2025 21:15
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Вы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сеть Фотограф сделал уникальные кадры птенцов королевских пингвинов, которые шокировали сеть (фото:Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Известный фотограф сделал невероятные кадры птенца королевских пингвинов и показал их в своем блоге. Фото шокировали корреспондентов, потому что ничего подобного они раньше не видели. Что было на этих снимках?

Почему фотографии маленьких пингвинов вызвали ажиотаж у пользователей социальных сетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What`s the jam.

Фотограф Брайан Мэтьюз из Ньюкасла в Англии - известен своими снимками живой природы. Он много ездит по миру и делает невероятные кадры с животными. Недавно он побывал на острове Сондерс на Фолклендских островах, где увидел птенцов королевского пингвина.

Некоторые птенцы очень удивили 46-летнего фотографа, потому что они выглядели ... как безголовые. Брайан был просто озадачен и начал наблюдать за пингвинами. Через некоторое время он нашел разгадку - малыши просто склоняли голову таким образом, чтобы сохранить тепло, а издалека это выглядело, будто они безголовые.

"В то время я исследовал пляж и фотографировал пингвинов в рамках большого проекта, который документировал поведение морских птиц и устойчивость к климату", - рассказал Мэтьюз.

Он добавил, что поставил камеру низко на песок, чтобы получить лучшую перспективу и не мешать пингвинам.

"Когда я впервые это заметил, я засмеялся, они действительно были похожи на гигантские пасхальные яйца или на безголовых цыплят. Но кроме этой начальной реакции я понял, что зафиксировал что-то действительно уникальное и веселое. Не часто можно увидеть птенцов пингвинов в такой неподвижной, почти скульптурной позе", - рассказал фотограф.

Впоследствии фото с "безголовыми пингвинами" Мэтьюз разместил на своей странице в Instagram. Снимки вызвали множество эмоций и комментариев.Вы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сетьВы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сетьВы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сетьВы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сетьВы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сетьПтенцы королевских пингвинов шокировали сеть (фото: instagram.com/bwmphoto)

"Без головы? Королевский пингвин или гигантское пушистое яйцо с крыльями? Эти птенцы овладели искусством выглядеть абсолютно безголовыми, когда прячут клюв под крылья, чтобы вздремнуть. На первый взгляд, их можно принять за потерянного плюшевого мишку или пляжный мяч странной формы", - написал фотограф.

  • Это выглядит как мохнатый куриный наггетс
  • Нет, это киви с крылышками
  • Самородок в своей естественной среде обитания
  • Это маленькие пушистые наггетсы
  • Спасибо, вы подняли мне настроение!
  • Эти фото сделали мой день!
  • Они выглядят красивыми даже без головы
  • Как в жизни - все дело в перспективе
  • Это похоже на фото AL
  • Я прочитал ваше описание и все равно не понимаю - а где у них головы?

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