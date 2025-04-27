Вы такого точно еще не видели! Эти фото королевских пингвинов шокировали сеть

Известный фотограф сделал невероятные кадры птенца королевских пингвинов и показал их в своем блоге. Фото шокировали корреспондентов, потому что ничего подобного они раньше не видели. Что было на этих снимках?

Почему фотографии маленьких пингвинов вызвали ажиотаж у пользователей социальных сетей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на What`s the jam.

Фотограф Брайан Мэтьюз из Ньюкасла в Англии - известен своими снимками живой природы. Он много ездит по миру и делает невероятные кадры с животными. Недавно он побывал на острове Сондерс на Фолклендских островах, где увидел птенцов королевского пингвина.

Некоторые птенцы очень удивили 46-летнего фотографа, потому что они выглядели ... как безголовые. Брайан был просто озадачен и начал наблюдать за пингвинами. Через некоторое время он нашел разгадку - малыши просто склоняли голову таким образом, чтобы сохранить тепло, а издалека это выглядело, будто они безголовые.

"В то время я исследовал пляж и фотографировал пингвинов в рамках большого проекта, который документировал поведение морских птиц и устойчивость к климату", - рассказал Мэтьюз.

Он добавил, что поставил камеру низко на песок, чтобы получить лучшую перспективу и не мешать пингвинам.

"Когда я впервые это заметил, я засмеялся, они действительно были похожи на гигантские пасхальные яйца или на безголовых цыплят. Но кроме этой начальной реакции я понял, что зафиксировал что-то действительно уникальное и веселое. Не часто можно увидеть птенцов пингвинов в такой неподвижной, почти скульптурной позе", - рассказал фотограф.

Впоследствии фото с "безголовыми пингвинами" Мэтьюз разместил на своей странице в Instagram. Снимки вызвали множество эмоций и комментариев. Птенцы королевских пингвинов шокировали сеть (фото: instagram.com/bwmphoto)

"Без головы? Королевский пингвин или гигантское пушистое яйцо с крыльями? Эти птенцы овладели искусством выглядеть абсолютно безголовыми, когда прячут клюв под крылья, чтобы вздремнуть. На первый взгляд, их можно принять за потерянного плюшевого мишку или пляжный мяч странной формы", - написал фотограф.