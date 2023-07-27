Вы не поправились! Диетолог объяснила, почему утром вы весите больше обычного

Что такое отеки

Отек - это увеличение любой части тела из-за скопления межклеточной жидкости в тканях. Чаще всего этой жидкостью является обычная вода, а иногда она может задерживать еще и натрий, то есть соль.

Врач уверяет, что если появление отеков не связано ни с какими патологиями, то незначительная коррекция образа жизни поможет решить проблему.

С какими патологиями нужно идти к врачу

Эксперт называет те отеки, причину появления которых следует искать только со специалистом. Среди них:

"сердечные" отеки

"почечные" отеки

"печеночные" отеки

эндокринные отеки

идиопатический отек

аллергические отеки

венозный отечный синдром

лимфатический отечный синдром

кахектический отек

В остальных случаях (беременность, ПМС, долгое время в одном положении и т. п.) отеки являются нормальным явлением.

Как не давать воде задерживаться

Если у вас отеки появляются из-за задержки воды, добавьте в свой рацион продукты, наполненные калием.

Самым доступным источником калия являются овощи и зелень. Держите список "лидеров":

картофель запеченный в кожуре

батат печеный

шпинат

кинза

руккола

брокколи

сельдерей

помидоры

болгарский перец

огурцы

В большинстве своем все овощи содержат большое количество калия (фото: Freepik)

Фрукты и ягоды также не уступают по содержанию калия:

курага

авокадо

бананы

смородина

киви

дыня

персики

вишня

клубника

груши

яблоки

Диетолог отмечает, что калия также много в цельных продуктах: бобовых, зерновых, рыбе, мясе, семенах и орехах.

Вместе с тем людям, имеющим хроническую почечную недостаточность, нельзя потреблять калий больше нормы. Поэтому в таком случае лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.