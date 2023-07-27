Вы не поправились! Диетолог объяснила, почему утром вы весите больше обычного

Вес человека может меняться по разным причинам и часто они сугубо индивидуальны, ведь касаются общего состояния здоровья и образа жизни. Однако есть одна распространенная причина на то, что ваш вес утром больше, чем в течение дня. Все дело в отеках.
Детальнее об их влиянии рассказала диетолог Олеся Добрянская в своем Tele-канале.
Отек - это увеличение любой части тела из-за скопления межклеточной жидкости в тканях. Чаще всего этой жидкостью является обычная вода, а иногда она может задерживать еще и натрий, то есть соль.
Врач уверяет, что если появление отеков не связано ни с какими патологиями, то незначительная коррекция образа жизни поможет решить проблему.
Эксперт называет те отеки, причину появления которых следует искать только со специалистом. Среди них:
В остальных случаях (беременность, ПМС, долгое время в одном положении и т. п.) отеки являются нормальным явлением.
Если у вас отеки появляются из-за задержки воды, добавьте в свой рацион продукты, наполненные калием.
Самым доступным источником калия являются овощи и зелень. Держите список "лидеров":
В большинстве своем все овощи содержат большое количество калия (фото: Freepik)
Фрукты и ягоды также не уступают по содержанию калия:
Диетолог отмечает, что калия также много в цельных продуктах: бобовых, зерновых, рыбе, мясе, семенах и орехах.
Вместе с тем людям, имеющим хроническую почечную недостаточность, нельзя потреблять калий больше нормы. Поэтому в таком случае лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.
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