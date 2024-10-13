Вы можете и не знать! Эти симптомы могут свидетельствовать о "тихом сердечном приступе"

Около 45% инфарктов протекают почти бессимптомно. Их еще называют "тихие сердечные приступы".
Как распознать и симптомы – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Тихий сердечный приступ – это состояние, которое не вызывает симптомов или имеет симптомы, обычно не ассоциирующиеся с сердечным приступом. Это может не вызвать боли в груди или одышку, которые обычно сопровождают сердечный приступ. Однако не стоит его недооценивать! Это может нанести минимальный вред сердцу, но его последствия могут быть такими же серьезными, как и сердечный приступ.
Исследования показывают, что мужчины примерно в 1,7 раза чаще страдают тихим сердечным приступом, чем женщины.
Кроме того, тихие сердечные приступы чаще встречаются у людей, у которых:
Факторы, которые могут увеличить риск сердечного приступа, включают:
Люди, находящиеся на диализе с поздней стадией хронической болезни почек, в семейном анамнезе которых были сердечные заболевания – лица с генетической предрасположенностью, мужчины старше 45 лет, женщины в постменопаузе или женщины старше 55 лет – также имеют больший риск сердечного приступа.
Как проверить, был ли у вас тихий инфаркт?
Тихий инфаркт может быть трудно распознан пациенту или окружающим. Врач может распознать это среди прочего: быстрым или неравномерным пульсом и необычными шумами в груди.
Согласно долгосрочному исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации, 8% участников, у которых раньше не было заболеваний сердца, имели признаки рубцевания сердечной мышцы, то есть они имели сердечный приступ в течение 10-летнего периода исследования и не знали об этом.
Врач, подозревающий, что у пациента был тихий сердечный приступ, может назначить тесты, которые выявят повреждение сердечной мышцы или молекулярные следы тропонина Т в крови – белка, выделяемого поврежденными клетками сердца, анализы крови, проведение исследования ЭКГ, коронарография, комп. компьютерная или магнитно-резонансная томография (МРТ), стресс-тест.
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В материале были использованы источники – Cleveland Clinic, Harvard Health Publishing, Very Well Health.