Вы можете и не знать! Эти симптомы могут свидетельствовать о "тихом сердечном приступе"

Как выглядит тихий сердечный приступ?

Тихий сердечный приступ – это состояние, которое не вызывает симптомов или имеет симптомы, обычно не ассоциирующиеся с сердечным приступом. Это может не вызвать боли в груди или одышку, которые обычно сопровождают сердечный приступ. Однако не стоит его недооценивать! Это может нанести минимальный вред сердцу, но его последствия могут быть такими же серьезными, как и сердечный приступ.

Кому грозит тихий сердечный приступ?

Исследования показывают, что мужчины примерно в 1,7 раза чаще страдают тихим сердечным приступом, чем женщины.

Кроме того, тихие сердечные приступы чаще встречаются у людей, у которых:

избыточный вес,

нерегулярные занятия спортом,

людей с высоким кровяным давлением,

с высоким уровнем холестерина.

Факторы, которые могут увеличить риск сердечного приступа, включают:

стресс,

неправильное питание (употребление большого количества пищи с высоким содержанием холестерина, соли и нездоровых жиров),

высокий уровень сахара в крови и курение.

Люди, находящиеся на диализе с поздней стадией хронической болезни почек, в семейном анамнезе которых были сердечные заболевания – лица с генетической предрасположенностью, мужчины старше 45 лет, женщины в постменопаузе или женщины старше 55 лет – также имеют больший риск сердечного приступа.

Как проверить, был ли у вас тихий инфаркт?

Тихий инфаркт может быть трудно распознан пациенту или окружающим. Врач может распознать это среди прочего: быстрым или неравномерным пульсом и необычными шумами в груди.

Согласно долгосрочному исследованию, опубликованному в журнале Американской медицинской ассоциации, 8% участников, у которых раньше не было заболеваний сердца, имели признаки рубцевания сердечной мышцы, то есть они имели сердечный приступ в течение 10-летнего периода исследования и не знали об этом.

Врач, подозревающий, что у пациента был тихий сердечный приступ, может назначить тесты, которые выявят повреждение сердечной мышцы или молекулярные следы тропонина Т в крови – белка, выделяемого поврежденными клетками сердца, анализы крови, проведение исследования ЭКГ, коронарография, комп. компьютерная или магнитно-резонансная томография (МРТ), стресс-тест.