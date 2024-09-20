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Названа распространенная ошибка во время похудения. Она добавляет 100 калорий к каждому приему пищи

Пятница 20 сентября 2024 12:36
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Названа распространенная ошибка во время похудения. Она добавляет 100 калорий к каждому приему пищи Фото: Какая ошибка мешает похудеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Похудение - это процесс, который не всем очень легко дается. Но есть одна распространенная ошибка, которое мешает желаемой потере веса.

Какое именно это действие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Что мешает людям худеть

Эксперт по похудению раскрыл пять популярных приправ, саботирующих вашу диету. Многие люди с удовольствием придают немного вкуса своим блюдам с помощью таких соусов, как кетчуп, крем-салат или майонез.

Но, по словам профессора Франклина Джозефа, неучет добавленных калорий из маленькой столовой ложки вредит тем, кто хочет потерять вес.

"Соблюдение диеты с контролируемым потреблением калорий является одним из краеугольных камней любого путешествия к похудению, и, наконец, создание дефицита калорий", - сообщил эксперт.

Однако не всегда легко точно определить, сколько калорий мы потребляем ежедневно, и есть много тех продуктов, которые мы не учитываем.

Такие приправы, как кетчуп и майонез, очень популярны у людей по всему миру.

Но мы не должны забывать, что у них может быть много сахара, жиров и калорий (например, даже незначительная порция майонеза - это почти лишних 100 калорий!), и они учитываются в нашем ежедневном потреблении калорий, хотим мы этого или нет.

"Например, майонез содержит 94 калории на столовую ложку, в то время как заправка для салата содержит 50", - сказал профессор.

Если вы добавляете кетчуп, то это дополнительные 19 калорий на столовую ложку, заправка для салата "Цезарь" содержит 85 калорий.

Важно внимательно следить за тем, что вы едите и учитывать калории для достижения наших ежедневных целей.

Эксперты рекомендуют вносить небольшие и постепенные изменения в ваше питание, чтобы добиться стойкой потери веса. Это может включать в себя употребление большего количества белка, замену сладких напитков на воду и переход на цельное зерно для таких основных продуктов, как хлеб и рис.

До этого мы писали, что тренер рассказал, как определить, что у вас есть ожирение и как этого избежать.

Читайте также, какие продукты можно есть при похудении без страха прибавить в весе.

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