Біля входу в метро Києва прогримів вибух: відео 18+ та подробиці НП

Поряд з входом в метро Києва вибухнув невідомий пристрій, є постраждалий
У Києві прогримів вибух біля входу біля станції метро Шулявська. Постраждав перехожий - молодий хлопець, якому надали медичну допомогу.
НП сталася о 20:08. А вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття прямо біля входу в станцію. Вибуховою хвилею також були пошкоджені вікна станції метрополітену. А хлопець отримав ушкодження ноги. Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.
Поліція на місці з'ясовує всі обставини події. Станція і далі відкрита для входу та виходу пасажирів.
Біля метро Шулявська в Києві стався вибух (фото: Віталій Кличко)
У мережі з'явилося відео з місця події. Його можна переглянути за посиланням у пабліку Київ Оперативний у Facebook.
Відео було знято відразу після вибуху, на ньому видно урну біля входу, де й було закладено пристрій, бите скло, а також молодий хлопець, якому вибухом пошкодило ногу. На кадрах видно, що хлопець втратив чималу кількість крові.
"Я там була, хлопцю надали швидко допомогу, метровська поліція, дуже оперативно до приїзду швидкої!", - розповіла очевидець.
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