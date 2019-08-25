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Вейпинг вбиває: зафіксована шокуюча смерть від електронної сигарети

STYLERЖиття    25.08.2019 - 13:06
Вейпинг вбиває: зафіксована шокуюча смерть від електронної сигарети
Зафіксовано смерть від електронної сигарети (фото: pixabay.com)

На даний момент вейпінгом захоплюються безліч школярів

23 серпня в штаті Іллінойс (США) була вперше в історії зафіксована смерть, пов'язана з курінням електронних сигарет. Вейпінг, який спочатку повинен був знизити ризики захворювань у курців, тепер несе в собі величезну загрозу.

Епідеміолог штату, доктор Дженніфер Лэйден заявляє, що пацієнт був госпіталізований з важким невідомим захворюванням легеневих шляхів. Американський федеральний Центр з контролю за захворюваннями і профілактики (CDC) повідомив, що за останні два місяці в країні було зафіксовано 193 випадки аналогічних захворювань.

Вейпинг вбиває: зафіксована шокуюча смерть від електронної сигаретиЗафіксована смерть від електронної сигарети (фото: pixabay.com)

Наголошується, що всіх пацієнтів об'єднувало куріння електронних сигарет. У всіх виявлено такі симптоми як кашель, переривчасте дихання, загальна слабкість.

Встановлено, що рідини для вейпінга містять нікотин і сліди різних металів від вугілля для нагрівання, або від інших компонентів електронного пристрою.

До того ж, основні компоненти - гліцерин і пропіленгліколь, які при нагріванні утворюють токсичні речовини.

Крім того, до них додаються найрізноманітніші ароматичні речовини та есенції, вплив яких на легені людини в поєднанні з парою повністю не вивчено. І поява невідомого захворювання легеневих шляхів у 22 штатах доводить, що вейпінг може бути дуже небезпечний.

Раніше Супрун розвіяла міфи про електронні сигаретах. Незабаром будуть заборонено курити цигарки та тютюн для самокруток, які містять вкусові та ароматичні добавки в фільтрі, папері, упаковці або капсулах

Нагадаємо, що на кордоні з Румунією виявили партію контрабандних сигарет.

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