Ветеринар назвала опасные продукты, которых не должно быть в рационе кошек и собак

Часто к домашним животным относятся как к членам семьи и щедро делятся с ними пищей, приготовленной для всех. Однако некоторые продукты могут только навредить животным и вызвать у них аллергию.
Об этом сообщила ветеринарный диетолог Диана Василькова в Instgaram.
Эксперт назвала опасные продукты, которых следует избегать в кормах и рационе собак и кошки. В список входит:
Ветеринар отметила, что некоторые из этих ингредиентов могут содержаться в кормах, витаминных добавках и лакомствах. Поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на состав тех или иных продуктов.
Часто владельцы собак могут порадовать своего любимца костью. Однако этого делать нельзя, ведь кости очень вредят организму. В запрещенные для собак продукты входят:
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