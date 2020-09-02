Ветеран АТО побив ромів в центрі Києва: крали гаманці

У центрі Києва ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжками
У центрі Києва роми крали гаманці в людей. Перехожий помітив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Він схопив ромів і почав їх бити.
Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.
Відео побиття ромів можна подивитися за цим посиланням.
У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. Минулого року він заступився за поліцейського, на якого роми напали на залізничному вокзалі Києва.
Відео нападу ромів на ж/д вокзалі в Києві дивіться тут.
Варто зазначити, що більшість користувачів мережі підтримали дії ветерана АТО, але деякі принципово заявили про те, що жінок все ж бити не можна.
Нагадаємо, в Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку.
Раніше під Полтавою два брата кілька годин по-звірячому катували жінку через вигадане викрадення собаки.