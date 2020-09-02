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Ветеран АТО побив ромів в центрі Києва: крали гаманці

Київ, Середа 02 вересня 2020 22:37
Ветеран АТО побив ромів в центрі Києва: крали гаманці
Ветеран АТО Макс Ярош побив ромів у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У центрі Києва ветеран АТО вирішив провчити ромів, які займалися крадіжками

У центрі Києва роми крали гаманці в людей. Перехожий помітив, що одна з жінок витягла гаманець у жінки, яка йшла з трьома дітьми. Він схопив ромів і почав їх бити.

Коли за ромів намагалися заступитися якісь чоловіки, то він бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.

Відео побиття ромів можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях під відео стало відомо, що чоловік, який бив ромів, - це ветеран АТО Макс Ярош. Минулого року він заступився за поліцейського, на якого роми напали на залізничному вокзалі Києва.

Відео нападу ромів на ж/д вокзалі в Києві дивіться тут.

Варто зазначити, що більшість користувачів мережі підтримали дії ветерана АТО, але деякі принципово заявили про те, що жінок все ж бити не можна.

  • Жорстко, але інакше ніяк. Менти не допоможуть. А працювати це все плем'я ніколи не буде. Живуть і розмножуються шляхом крадіжок і торгівлі наркотою;
  • Правильно!!!
  • Цигани знахабніли...
  • Частіше будуть їх так валити може стануть боятися, працювати ніхто не хоче;
  • Правильно, так і треба, тому що поліція сама має з цього відсоток тому з ними нічого не робить;
  • Абсолютно не гідна поведінка! Забрати назад гаманець - так, заступитися - так, але бити жінку і ставити на коліна - це бридко! Псих...
  • Як моторошно дивитися це відео. Як можна радіти діям цього звіра... Вона слабше його, вона жінка. Народ озвірів.

Нагадаємо, в Нікополі школярки жорстоко побили свою однолітку.

Раніше під Полтавою два брата кілька годин по-звірячому катували жінку через вигадане викрадення собаки.

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