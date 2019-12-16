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Весна у грудні: синоптики дали шокуючий прогноз погоди

STYLERЖиття    16.12.2019 - 20:21
Весна у грудні: синоптики дали шокуючий прогноз погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз у найближчі дні

Погода в Україні у вівторок, 17 грудня, очікується сонячна і тепла практично у всіх регіонах України. В деяких областях температура повітря підніметься до +13 +15 градусів. Синоптики попереджають про посилення вітру до 12 м/с.

Погода на сході України очікується сонячна, місцями можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі від 0 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 +7 градусів, у Дніпрі до +8 градусів.

У південних областях дощі не прогнозуються, очікується ясна та сонячна погода, вітер посилиться до 7-12 м/с. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +3 +6 градусів, вдень істотно потеплішає, в Миколаєві і Херсоні +8 +11 градусів, в Одесі прогріється до +13 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

На півночі країни також трохи потеплішає, без опадів. Вночі в регіоні +1 +3 градуси, вдень очікується сонячна погода, +5 +7 градусів.

У західних областях очікується тепла і суха погода, без опадів. Вітер посилиться до 7-12 м/с. Вночі від +3 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +11 +13 градусів, місцями можливе до +15 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно, мінлива хмарність. Вночі від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +7 +9 градусів.

У Києві 17 грудня невелика хмарність з проясненнями, без опадів. Вночі +1 +3 градуси, вдень повітря прогріється до +8 +10 градусів.

Весна у грудні: синоптики дали шокуючий прогноз погоди

Карта погоди на 17 грудня

За прогнозом синоптиків, така погода протримається в Україні майже весь поточний тиждень. У п'ятницю, 21 грудня, очікується невелике зниження температури повітря, а також у кількох областях пройде короткочасний дощ.

Весна у грудні: синоптики дали шокуючий прогноз погоди

Карта погоди на 21 грудня

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