Ці речі притягують в дім хвороби і навіть смерть

Існує ряд речей в домашньому ужитку, від яких краще вчасно позбуватися, інакше вони можуть принести вам прикрощі, хвороби, а іноді навіть смерть.

Езотерики перерахували те, від чого варто негайно позбутися, якщо ви хочете, щоб у вашому домі панувала радість, любов і щастя. Про це пише radiotrek.rv.ua

Старі капці

Не зберігайте в будинку зношені тапочки, оскільки вони здатні притягувати негативну енергетику. Не шкодуйте навіть улюблені капці, якщо вони порвалися.

Зношений одяг

Порваний зношений одяг також не варто зберігати вдома. Завжди стежте за тим, в якому стані те, що ви одягаєте на тіло або взуваєте на ноги. Якщо ж ви не носите речі, викиньте або віддайте їх кому-небудь.

Тріснутий або сколотий посуд

Якщо посуд з тріщинами, дефектами, які вийшли в процесі експлуатації, він буде порушувати енергетику їжі, що ви в нього кладете. Ніколи не їжте із тріснутого посуду! Особливо це стосується тарілок (чаш), адже вони символізують сім'ю, а тріщини - ймовірні проблеми у відносинах.

Виткі рослини

Такі рослини повинні бути тільки зовні будинку. Вони притягують до себе різні хвороби. А поза домом, на стіні - вони, навпаки, захищають житло від негативу.

Очерети, братки, хвоя

Засушені, вони притягують нещастя і віщують хвороба, смерть. Подібні неприємності принесе і ковила, якщо прикрасите нею кімнату. Вона віщує вдівство.

Не вирощуйте в будинку братки. Їх традиційно висаджують біля могил.

Хвойні гілки актуальні лише в Новий рік. В інший час тримати хвою в будинку - не до добра.

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