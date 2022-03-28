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"Речі всі фірмові, захід допомагає": окупант позаздрив рівню життя українців

Фото: російські військові в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Окупант у розмові з родичами із заздрістю розповів, що українці живуть набагато краще, ніж вони. Він позаздрив одягу, ремонту і в цілому якості життя.

Уривок перехопленої розмови з'явився нещодавно в мережі.

"У все фірмове одягнені", - розповідає він, на що жіночий голос на кінці дроту нарікає, що українцям же "захід допомагає".

Ремонти в квартирах українців також стали предметом заздрості загарбників.

"Щоб мені так квартиру обставити, мені треба одному бути ще років десять, не пити, не курити і їсти в їдальні там в частині десь.

При цьому дивишся, по троє, по четверо, по двоє мінімум дітей. А тут з двома дітьми спробуй так хату обставити, кредит будеш платити, ще діти платити будуть", - говорить він.

Він додав, що речі в українців фірмові, не те що "наш ширвжиток".

Раніше ми писали, що військовополонений розповів, як по п'яні потрапив у полон, бо звернув не туди.

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