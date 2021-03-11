Весняна хвиля коронавірусу може стати катастрофою: вчений попередив про небезпеку

"Висновки засновані на даних вивчення розвитку епідемії протягом весни-літа минулого року в країнах Північної півкулі і протягом літа-осені минулого року в країнах південної півкулі. Ми встановили, що весняна хвиля епідемії зумовлена сезонним відновленням експресії основного вірусного рецептора - ангіотензин-перетворюючого ферменту (ферменту) -2 (ACE-2) - з початком зростання світлого дня. Причому велика кількість цього рецептора експресується саме епітелієм легенів. Відповідно, відбувається різке (у сотні разів) зростання сприйнятливості, а легенева тканина стає основним об'єктом вірусної атаки", - попередив Галицький.

За словами вченого, темпи вакцинації в країні невеликі, а весняна хвиля може стати катастрофою.

"Інтенсивне проведення щеплень могло б перешкодити стрімкому розвитку епідемії в Україні. Щоб зірвати весняну хвилю захворюваності, в цей момент слід було б вакцинувати вже близько 50-70% населення, однак темпи вакцинації у нас, на жаль, дуже низькі", - зазначив експерт.

Вчений радить громадянам уникати поїздок у громадському транспорті утриматися від відвідування масових заходів, спортзалів, розважальних закладів, закладів харчування. Загалом уникати контактів, без яких можна обійтися, носити респіратори зі ступенем захисту FFP3 і захисні окуляри і по можливості - вакцинуватися.