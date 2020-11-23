Не вірте фейкам! Степанов зробив нову заяву про COVID-19

В Україні немає дефіциту ліжок для хворих коронавірусом. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов і попросив не вірити фейкам, які швидко поширюються в мережі.

"Не вірте фейкам. Ситуація контрольована", - заявив на брифінгу Степанов.

Міністр закликав українців спиратися тільки на перевірену і підтверджену інформацію про розвиток подій з епідемією. Так він спростував дані з соцмереж про тотальну нестачу ліжок для хворих коронавірусом. За його словами, з 53 тис. ліжок заповнені 27 тисяч. Тобто 52%. При цьому киснем обладнані 26 тис. ліжок, вільними залишаються 12 тисяч ліжок.

Напружена ситуація з киснем в Києві, Харківській та Черкаській областях, однак, зазначає міністр, з місцевою владою це питання вирішується.

Степанов назвав ситуацію з запасом місць в лікарнях контрольованою. За словами глави МОЗ, не менш важливо, щоб на всіх пацієнтів вистачало медиків.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 10 945 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях. За минулу добу найбільше нових випадків виявили в Києві (+1212), Дніпропетровській (+1093), Київській (+870), Житомирській (+812) і Запорізькій (+642) областях.

Як ми писали раніше, лікарі розповіли українцям, що робити при втрату нюху при коронавірусі.