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Як повернути пожертвування в Міжнародний Червоний Хрест: є простий механізм

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Четвер 31 березня 2022 16:44
Як повернути пожертвування в Міжнародний Червоний Хрест: є простий механізм Фото: Як повернути пожертвування Межеародному Червоному Хресту (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна організація Червоного Хреста потрапила у великий скандал. Виявлятися, глава МКЧХ Петер Маурер відвідав Москву і поспілкувався з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. А ще він попросив дозволу на відкриття центру - в Ростові-на-Дону.

Всі деталі про скандал з Міжнародним Червоним Хрестом і про те, як можна повернути свої пожертвування – читайте нижче.

Новина про дивну поведінку глави МКЧХ обурила українців. Організація Червоного Хреста - це Міжнародний гуманітарний рух, який був заснований в 1863 році та об'єднав понад 17 мільйонів співробітників і добровольців у всьому світі.

Девіз цієї організації звучить так: "Допомагати стражденним без будь-якого несприятливого відмінності, сприяючи тим самим встановленню миру на Землі".

Через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стало відомо, що Червоний Хрест заборонив використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях.

І тільки недавно з'явилося уточнення, що емблему Червоного Хреста в умовах збройного конфлікту може використовувати медичний персонал, військовий медперсонал, військовий медичний транспорт або об'єкти.

А ось на гуманітарні вантажі, транспорт і об'єкти наносити емблему Червоного Хреста можуть тільки працівники організації.

Варто відзначити, що війна в Україні йде вже 35 день і кількість постраждалих йде на тисячі, але співробітники Червоного Хреста так і не дісталися до місць, де люди потребують допомоги – Маріуполь, Харків, Чернігів.

Як повідомили у МКЧХ 29 березня - йдуть переговори, щоб співробітники могли потрапити для надання допомоги.

А 30 березня стало відомо, що російські окупанти завдали удару по будівлі Червоного Хреста у Маріуполі. Знак організації був добре видно на даху.

Люди в багатьох країнах жертвують гроші на допомогу, а в останній місяць – і для людей, які постраждали в Україні від військової агресії з боку Росії.

В Червоному Хресті України повідомили, що не мають відношення до відкриття офісів чи гуманітарних пунктів у Росії. Зараз українська організація займається допомогою цивільному населенню.

Якщо ви пожертвували гроші для України в міжнародну організацію Червоного Хреста, то є простий механізм їх повернення.

Повернення коштів можливе протягом 60 днів з моменту початкового пожертвування:

Онлайн, відвідавши розділ "Мій обліковий запис"(до 150 доларів США)

За телефоном донорської служби (1-800-RED CROSS)

Відправивши онлайн-форму

Якщо запитання повернення коштів перевищує 60 днів з моменту початкового пожертвування, зателефонуйте за номером 1-800-RED CROSS, і ваш запит буде розглянуто в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які гуманітарні коридори працюватимуть 31 Березня.

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