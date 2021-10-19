Як повернути нюх після коронавірусу: медики назвали відмінний спосіб

Одним з відмінних ознак коронавірусу є втрата нюху і смаку. Як показують опитування, такий симптом зазнали майже половина людей, які перенесли хворобу. Відновлення нюху може зайняти від декількох днів до декількох місяців, і довготривала втрата нюху говорить про постковідний синдром, стверджують медики.
Як пояснюють фахівці порталу FifthSence, спеціального лікування такої проблеми не існує. Однак можна повернути нюх за допомогою постійних тренувань.
На думку вчених, повернути нюх можна. І по суті, ніс доведеться заново вчити розпізнавати запахи і їх запам'ятовувати. Можна використовувати для цього ефірні олії та запахи, які вам знайомі багато років.
Розкладіть всі предмети по банках. Олію можна капнути на палички або ватний диск і помістити його в банку. Баночки варто підписати. Зберігати їх потрібно в прохолодному місці.
Кожну відкривайте по черзі. Розслабтеся і глибоко вдихайте. Занадто швидкий вдих і занадто глибокий - не підходять.
На кожну баночку - по 10 секунд.
Повторіть процедуру двічі. Потім візьміть перерву.
Свої відчуття можна записувати на листочку або в блокноті. Щоденник спостережень допоможе вам зрозуміти, які запахи повернулися швидше.
Фахівці рекомендують робити такі тренування мінімум двічі на день – наприклад, вранці та ввечері. Але і протягом дня ви можете тренувати свій ніс вдома, на вулиці, парку, в гостях. Нюхайте звичні вам предмети, квіти, парфумерію, їжу.
Якщо ви в перші дні не відчуєте запахи – не хвилюйтеся. Нюх може повернутися також раптово, як і зник. Деяким людям потрібно пару тижнів, щоб знову вловити знайомі запахи, а деяким – пару місяців.
Як повернути нюх після коронавірусу
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що львівські лікарі назвали небезпечне ускладнення після коронавірусу.
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