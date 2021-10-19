Як повернути нюх після коронавірусу: медики назвали відмінний спосіб

На думку вчених, повернути нюх можна. І по суті, ніс доведеться заново вчити розпізнавати запахи і їх запам'ятовувати. Можна використовувати для цього ефірні олії та запахи, які вам знайомі багато років.

Що вам знадобиться:

Різні ефірні олії: лимон, троянда, гвоздика, евкаліпт. Також можна взяти м'яту перцеву, апельсин і лаванду.

Можна використовувати звичайні речі з запахом – кава, шкірка апельсина, м'ята, кріп або кориця.

Порожні скляні банки з кришками – наприклад, від дитячого харчування.

Ватні диски

Ароматичні смужки або палички

Як правильно тренуватися

Розкладіть всі предмети по банках. Олію можна капнути на палички або ватний диск і помістити його в банку. Баночки варто підписати. Зберігати їх потрібно в прохолодному місці.

Кожну відкривайте по черзі. Розслабтеся і глибоко вдихайте. Занадто швидкий вдих і занадто глибокий - не підходять.

На кожну баночку - по 10 секунд.

Повторіть процедуру двічі. Потім візьміть перерву.

Свої відчуття можна записувати на листочку або в блокноті. Щоденник спостережень допоможе вам зрозуміти, які запахи повернулися швидше.

Фахівці рекомендують робити такі тренування мінімум двічі на день – наприклад, вранці та ввечері. Але і протягом дня ви можете тренувати свій ніс вдома, на вулиці, парку, в гостях. Нюхайте звичні вам предмети, квіти, парфумерію, їжу.

Якщо ви в перші дні не відчуєте запахи – не хвилюйтеся. Нюх може повернутися також раптово, як і зник. Деяким людям потрібно пару тижнів, щоб знову вловити знайомі запахи, а деяким – пару місяців.

Як повернути нюх після коронавірусу