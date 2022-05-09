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Як повернути обличчю сяйво і красу без відвідування салону: найпростіша диво-маска

Фото: як зробити диво-маску для обличчя самостійно (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Позбутися від сірого відтінку особи, невеликих зморшків і освіжити свою шкіру можна самостійно. Для того, щоб навести красу і позбутися від згаслої шкіри зовсім необов'язково відвідувати дорогі салони краси та косметолога.

Як зробити найпростішу маску для обличчя, яка допоможе омолодити шкіру, розповіли в Storinka.

Фахівці дали простий секрет омолоджуючої маски - вона робиться зі звичайного желатину. І така маска прибере зморшки з вашого обличчя не гірше ботоксу. Також маска допоможе повернути гарний колір і розгладить поверхню.

Звичайний харчовий желатин за своєю суттю - той же гідролізований колаген. Тому він наситить шкіру вологою. І найважливіше - в ньому немає хімічних речовин, тому ризик для появи алергічної реакції мінімальний.

Що потрібно для маски

  • Желатин - 2 ст. ложки
  • Молоко - 4 ст. ложки
  • Вітамін Е - кілька крапель
  • Оливкова олія - 1 ч. ложка
  • Мед - 1 ч. ложка

Спосіб приготування

Візьміть пластикову миску, змішайте в ній желатин і молоко. Залиште на 5-10 хвилин, щоб желатин розчинився і розбух.

В іншій ємності (більшого розміру) налийте окріп – це парова лазня для вашої майбутньої маски.

Далі розмішайте добре желатин з молоком – до однорідної маси. Додайте кілька крапель (або пару капсул) рідкого вітаміну Е, і по одній чайній ложці оливкової олії та меду.

Якщо під руками немає оливкової олії, то беріть будь-яке косметичне - масло зародків пшениці, жожоба, абрикосових кісточок і так далі.

Готову маску нанесіть на попередньо очищене гелем для вмивання і тоніком обличчя. Щоб маска швидко не засохла - накрийте її зверху харчовою плівкою. Не забудьте тільки вирізати отвори для очей, носа і рота.

Залиште маску на 20-25 хвилин. Постарайтеся в цей час просто лежати, щоб шкіра могла спокійно насичуватися вологою і корисними речовинами.

Змивайте маску теплою водою. А після - протріть його кубиками льоду. Можна використовувати теплий відвар цілющих трав - календула, ромашка.

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