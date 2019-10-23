Повернуся додому до сім'ї: у Києві "копи" відрадили чоловіка від самогубства

У Києві патрульні поліцейські запобігли спробі самогубства - інцидент стався на Гаванському мосту. 31-річний житель Запоріжжя намагався звести рахунки з життям, і правоохоронці змогли перешкодити доведеному до відчаю чоловіку скоїти непоправне. Про це передали на Facebook-сторінці столичної патрульної поліції.

Зазначається, що про суїцидника за перилами Гаванського мосту надійшов дзвінок на службу 102 від небайдужого перехожого. Поліцейські в терміновому порядку прибули на місце, адже на рахунку була кожна хвилина.

Правоохоронці побачили чоловіка, що стояв за поручнем на краю моста. Один з інспекторів почав вести розмову з громадянином, переконував його не вчиняти суїцид.

У Києві патрульні запобігли самогубство (Фото: facebook.com/kyivpatrol)

Зневірений 31-річний запоріжанин розповів поліцейському про свої життєві обставини, що спонукали його покінчити з собою.

У той час як патрульний Андрій Валуєв застосовував свої професійні вміння та психологічні прийоми, щоб переключити увагу чоловіка на себе та умовити його не чинити непоправне, інший інспектор Сергій Гаврилюк непомітно скорочував дистанцію, щоб встигнути міцно схопити його, якщо все-таки чоловік спробує стрибнути.

На щастя, і цього разу столичним патрульним вдалося відмовити чоловіка від наміру зробити фатальний крок.

Зазначається, що чоловік подякував поліцейським і запевнив, що повернеться до рідного міста до родини.

Гаванський міст у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)