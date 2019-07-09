Повернувся на фронт після полону: на Донбасі загинув герой-доброволець (фото)

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Владислав Локтіонов. Життя 42-річного бійця обірвала ворожа міна, яка потрапила в бліндаж українських військових в районі проведення ООС. Доброволець помер на передовій від смертельних осколкових поранень. Про це йдеться в повідомленні 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" на сторінці в Facebook.

Локтіонов пішов на російсько-українську війну добровольцем в 2015 році, пройшов полон бойовиків, після чого в суді йому довелося доводити, що він не дезертир. Після цього розвідник знову вирушив на фронт захищати Україну.

"Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали побратими.

Владислав Локтіонов (Фото: novynarnia.com)

Як розповіли у благодійному фонді "Повернись живим", Локтіонов провів у полоні "ЛНРівців" 19 місяців. У грудні 2017 року воїна вдалося визволити під час великої обміну. Після полону Владислав пройшов реабілітацію. Потім - знову на передову.

"Абсурдно, але, щоб знову потрапити до лав ЗСУ, чоловікові довелося в суді довести, що він не дезертир. Довів. Повернувся в армію. Віддав за нас з вами життя", - йдеться в повідомленні.

Владислав Локтіонов (Фото: facebook.com/backandalive)

У Локтіонова вдома у Дніпрі залишилися мама і маленький син.

Владислав Локтіонов довів через суд, він не дезертир (Відео: YouTube / 5 канал)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого захисника і дякують герою за його мужність, стійкість, відвагу і подвиги.

Вічна пам'ять і Царство Небесне;

Дуже нелегко дивитися в очі тих, хто загинув захищаючи нас... У всіх загиблих воїнів - героїв якісь надзвичайно прекрасні очі неземні. Важко нам, що залишилися, дивитися в них... Дуже;

Вічна слава Герою! Співчуття рідним. Уклін до землі тобі, Герою! Дякуємо!

Як шкода. Мої співчуття рідним. Хіба його діти забудуть, як загинув батько. Росія - це горе для нашого народу.

Скільки випробувань випало на його долю. Він боровся за краще майбутнє для сина. Чи буде нинішня Україна пам'ятати про цих дітей?

Дуже гірко розуміти, що йдуть кращі! Дуже важливо про це пам'ятати! Низький уклін і співчуття рідним! Героям вічна слава і пам'ять!

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Як повідомлялося раніше, 4 липня в лікарні у Кураховому помер 25-річний воїн ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Боєць 3 липня підірвався на фугасі.

Також ми писали про те, що 6 липня помер ветеран АТО на Донбасі Андрій Бордюжа з позивним "Хонда" з 79-й окремій аеромобільній бригаді. Андрію було 37 років. Він 5 років захищав Україну від окупантів.

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.