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Повернувся на фронт після полону: на Донбасі загинув герой-доброволець (фото)


На Донбасі загинув 42-річний воїн Владислав Локтіонов з батальйону "Айдар"

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Владислав Локтіонов. Життя 42-річного бійця обірвала ворожа міна, яка потрапила в бліндаж українських військових в районі проведення ООС. Доброволець помер на передовій від смертельних осколкових поранень. Про це йдеться в повідомленні 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" на сторінці в Facebook.

Локтіонов пішов на російсько-українську війну добровольцем в 2015 році, пройшов полон бойовиків, після чого в суді йому довелося доводити, що він не дезертир. Після цього розвідник знову вирушив на фронт захищати Україну.

"Хоробрий воїн, вірний товариш. Співчуваємо рідним та близьким. Герої не вмирають. З нами Бог!" - написали побратими.

Владислав Локтіонов (Фото: novynarnia.com)

Як розповіли у благодійному фонді "Повернись живим", Локтіонов провів у полоні "ЛНРівців" 19 місяців. У грудні 2017 року воїна вдалося визволити під час великої обміну. Після полону Владислав пройшов реабілітацію. Потім - знову на передову.

"Абсурдно, але, щоб знову потрапити до лав ЗСУ, чоловікові довелося в суді довести, що він не дезертир. Довів. Повернувся в армію. Віддав за нас з вами життя", - йдеться в повідомленні.

Владислав Локтіонов (Фото: facebook.com/backandalive)

У Локтіонова вдома у Дніпрі залишилися мама і маленький син.

Владислав Локтіонов довів через суд, він не дезертир (Відео: YouTube / 5 канал)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого захисника і дякують герою за його мужність, стійкість, відвагу і подвиги.

  • Вічна пам'ять і Царство Небесне;
  • Дуже нелегко дивитися в очі тих, хто загинув захищаючи нас... У всіх загиблих воїнів - героїв якісь надзвичайно прекрасні очі неземні. Важко нам, що залишилися, дивитися в них... Дуже;
  • Вічна слава Герою! Співчуття рідним. Уклін до землі тобі, Герою! Дякуємо!
  • Як шкода. Мої співчуття рідним. Хіба його діти забудуть, як загинув батько. Росія - це горе для нашого народу.
  • Скільки випробувань випало на його долю. Він боровся за краще майбутнє для сина. Чи буде нинішня Україна пам'ятати про цих дітей?
  • Дуже гірко розуміти, що йдуть кращі! Дуже важливо про це пам'ятати! Низький уклін і співчуття рідним! Героям вічна слава і пам'ять!

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Як повідомлялося раніше, 4 липня в лікарні у Кураховому помер 25-річний воїн ЗСУ з 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Едуард Лобода, який отримав важке поранення на передовій у Мар'їнському районі Донецької області в районі проведення ООС. Боєць 3 липня підірвався на фугасі.

Також ми писали про те, що 6 липня помер ветеран АТО на Донбасі Андрій Бордюжа з позивним "Хонда" з 79-й окремій аеромобільній бригаді. Андрію було 37 років. Він 5 років захищав Україну від окупантів.

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль, і в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко.

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