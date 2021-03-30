Повернув сина ще до суду: новий поворот у справі про домашнє насильство в Кременчуці

За словами Ольги, саме резонанс у суспільстві і увага з боку медіа допомогли їй захистити себе від агресивного чоловіка.

Як розповіла жінка, раніше вона була щаслива в цивільному шлюбі з Володимиром, але останнім часом чоловік став підіймати на неї руку, а після справа дійшла до поділу дітей, і вони стали жити окремо.

Ольга Плохотниченко (фото: instagram.com/olha_ib04)

"Якщо раніше тільки один із синочків був зі мною, то тепер і другий зі мною. Чоловік віддав мені молодшу дитину, не чекаючи рішення суду. Для мене це було несподіванкою", - каже Ольга про ситуацію, яка склалася вже після публікації скандальних відео з побиттям.

Жінка зізнається, що їй складно описати словами ті емоції, коли сини нарешті зустрілися разом - братики говорили один одному, що більше не розлучаться.

Сини Ольги Плохотниченко тепер разом (фото: instagram.com/olha_ib04)

Плохотниченко додала, що саме після оприлюднення історії в соцмережах, цим випадком всерйоз зайнялися правоохоронці, а також підключилися органи опіки.

Зараз ця справа знаходиться на контролі заступника глави МВС Катерини Павличенко. Вона розповіла, що 24 березня на підставі заяви жінки та її відео були внесені відомості до ЄРДР по 1 ч. ст. 126 КК України ("Побої та мордування").

"Зараз триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. До роботи залучені також працівники ювенальної превенції, оскільки, на жаль, діти стали свідками цієї жахливої ситуації. За словами Ольги, вона з дітьми зараз знаходиться в безпеці", - сказала заступник міністра.

Павличенко також наголосила, що будь-якій жертві домашнього насильства або хто є свідком вкрай важливо своєчасно звернутися за допомогою - за номером 102.