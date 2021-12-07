Верховний суд поставив крапку у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова

Так, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду на засіданні 7 грудня 2021 року розглянув касаційні скарги у справі про вбивство навесні 2016 року водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

У травні 2019 року судді першої та апеляційної інстанції засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна Дмитра Голуба.

Таким чином, Верховний суд залишив у силі дане покарання.

Засуджений Дмитро Голуб (фото: mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року львів'янин Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва на своєму автомобілі Audi A6. За допомогою сервісу BlaBlaCar він підібрав двох незнайомих йому чоловіків, які представилися бійцями Правого сектора.

Тарас Позняков (фото з соцмереж)

Але до Києва Тарас так і не доїхав, він пропав разом зі своєю машиною. Пізніше авто знайшли в Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних. При цьому один з них був громадянином РФ. У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба, який був колишнім бійцем Правого сектора

Інший співучасник злочину, громадянин Росії, в березні 2019 року помер після вибуху в київській квартирі.