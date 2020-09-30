Верещук обматюкала Тищенка: послала на х**, і він пішов

Ірина Верещук розповіла про свій конфлікт з Миколою Тищенком і словесну перепалку із застосуванням грубих виразів. Народний депутат з фракції "Слуга народу" посварилася з колегою з приводу списку партії на виборах до київської міської ради.

Кандидатка у мери столиці України Верещук навіть нецензурно послала Тищенка - голову київського міського осередку партії "СН" - на три букви. Про це політик розповіла в інтерв'ю Олесі Бацман у програмі "Бацман".

Розбіжності між нардепами-однопартійцями виникли на тлі підготовки до місцевих виборів 2020 та узгодження списку. Нібито Тищенко закликав включити в нього "людей, які повинні бути лояльні комусь особисто, наприклад, йому або ще комусь".

Водночас із такою позицією не погоджувалася Верещук, і навіть через розбіжності розглядала можливість припинити свою участь у передвиборній кампанії.

В один з моментів суперечки депутатка в емоціях просто послала Миколу Тищенка на х**.

"Так. Згадала армію. Згадала, що це дуже швидкий шлях, щоб дійшло. Тому що якщо довго буду пояснювати, буду шукати вербальні форми, які будуть довгі, але безрезультатні, по моєму - не дійде", - зазначила Верещук.

Також вона додала, що може говорити про це відкрито з причини, що конфлікт з грубим виразом пролунав "практично публічно".

Верещук розповіла, що у відповідь Тищенко нічого не міг їй сказати.

"Пішов. Встав і пішов", - пояснила нардеп.

Вона наголосила, що їй важко заперечити, коли вона впевнена у своїй правоті, і точно знає "кому куди йти".

Верещук визнала, що після інциденту Тищенко пішов скаржитися президенту Володимиру Зеленському.

"Але судячи з усього на президента це не справило належного враження. Бо реально я права. А коли я впевнена, що права - мене не зрушити з мертвої точки", - заявила вона.

Відео: Ірина Верещук розповіла, як обматюкала Миколу Тищенка

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери Києва влаштували розбірки в прямому ефірі та почали з'ясовувати стосунки.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.