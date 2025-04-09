Как возник феномен Porta Potty?

Феномен Porta Potty начал набирать огласку в соцсетях еще в середине 2010-х. Именно там девушки из разных стран мира начали делиться шокирующими историями под соответствующим хэштегом.

Впервые массово заговорили об этом явлении в 2016 году, а впоследствии тема периодически всплывала в медиа - в частности, в публикациях VoxNews, Daily, MandyNews и The Beautiful Machine Magazine в 2022 году.

Несмотря на волну возмущения, которая неоднократно поднималась в сети, вечеринки Porta Potty никуда не исчезли. Наоборот - под хэштегом #PortaPottyDubai на платформах Instagram, TikTok, Twitter и Quora до сих пор появляются новые рассказы о жестоких и унизительных "услугах", которые якобы заказывают богачи за бешеную плату. Все это - за закрытыми дверями отелей и яхт в Дубае.

С новой силой эта тема разразилась после громкой истории украинской модели Марии Ковальчук. Девушку недавно нашли на обочине трассы в Дубае с многочисленными травмами.

Что происходит за кулисами Porta Potty-вечеринок?

Из-за жестких соглашений о конфиденциальности, которые девушки якобы подписывают перед участием в вечеринках, большинство подробностей остается в тайне. Однако известной информации хватает, чтобы понять масштабы шока.

В 2022 году издания VoxNews и Daily опубликовали разоблачительные материалы о вечеринках Porta Potty в Дубае, где говорилось о том, что девушкам платят сотни тысяч долларов, чтобы они становились буквальными "человеческими туалетами" - удовлетворяя самые извращенные сексуальные фантазии клиентов. Что известно о вечеринках Porta Potty (фото: Getty Images)

"Это явление, когда инстамодели и инфлюенсеры получают предложения от дубайских богачей за участие в унизительных сексуальных актах, включая урино- и копрофилию", - говорится в расследовании Vox.

В еще более шокирующих рассказах упоминается зоофилия, а также участие несовершеннолетних. В частности, The Beautiful Machine Magazine описывал видео, на котором 26-летняя женщина зачитывает контракт, соглашаясь на половые контакты с клиентом и его несовершеннолетним братом. Она также дает согласие на проверку на ЗППП и съемку процесса.

Девушек также заставляют совершать половой акт с верблюдами, ослами - а мужчины за этим наблюдают.

Действительно ли вечеринки Porta Potty организуют арабские шейхи?

Несмотря на стойкую ассоциацию с арабскими шейхами, на самом деле среди заказчиков таких вечеринок есть и состоятельные мужчины из Европы и США. Туда приглашают девушек со всего мира - от африканок до украинок, и для организаторов не имеет значения их происхождение. Главное - готовность "заработать" и молчать.

Как утверждают участницы, часто агентства не сообщают девушкам, на какие именно мероприятия они едут. Все становится понятным уже на месте, когда отказаться - поздно.

Цена за молчание - от 40 до 150 тысяч долларов, в зависимости от внешности и национальности. Но даже большие суммы не могут оправдать тех зверств, которые описывают в слитых видео и анонимных признаниях. Новые истории появляются почти ежемесячно, и несмотря на громкие скандалы, ничего не меняется.

Напомним, уроженка Львова и модель Мария Ковальчук, которая зарабатывала на платформе OnlyFans, исчезла после 9 марта 2025 года.

Как сообщили российские СМИ со ссылкой на подругу Марии, в тот день девушка посетила вечеринку, где познакомилась с двумя мужчинами, которые представились работниками модельного агентства. На следующий день она написала матери, что останется ночевать у них. Уже 11 марта Мария должна была вылетать в Таиланд, но с ней исчезла всякая связь.

Только 19 марта стало известно, что девушку в тяжелом состоянии нашли в больнице - без телефона и личных вещей. По словам матери, у Марии обнаружили многочисленные переломы, она перенесла три сложные операции и пока не может говорить.

На днях инсайдер сообщил пропагандистской прессеновые шокирующие детали трагедии.

Следственное управление ГУ Нацполиции во Львовской области начало досудебное расследование по факту возможной торговли людьми - согласно ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Расследование продолжается, однако подробности правоохранители пока не разглашают.