В Угорщині за дивних обставин загинув український заробітчанин: колега кинув помирати

Поліція Угорщини (Ілюстративне фото: Depositphotos)

По справі про смерть українця проходить його колега

В Угорщині за дивних обставин помер українець, який відправився на заробітки. Тіло чоловіка було виявлено на парковці в місті Надьканіже на південно-заході країни. 37-річний колега загиблого, також з України, в даний час знаходиться під кримінальним наглядом за дивні обставини справи. Про це передає видання Mukachevo.net.

Повідомляється, що на тілі померлого були виявлені значні травми - на голові та хребті.

За словами спікера прокуратури округу Залу Чаби Піргера, обидва українці, які працювали водіями вантажівки, знаходилися разом на місці для відпочинку поблизу Надьканіже наприкінці минулого тижня. Один з них був виявлений поліцією мертвим.

Смерть українського заробітчанина в Угорщині розслідує поліція (Ілюстративне фото: з відкритих джерел)

Як розповів колега загиблого, він побачив напарника лежачим на землі, але вирішив, що той просто спить, і не викликав ані медиків, ані поліцію.

Тепер чоловік звинувачується в ненаданні допомоги.

На час проведення слідчих дій українець не має права виїзжати за межі Угорщини і повинен залишитися на службовій квартирі у Будапешті, наданій роботодавцем.

Раніше повідомлялося, що в Польщі українця, який працював на підприємстві з виробництва трун, кинули помирати в лісі після того, як йому стало погано на роботі і він втратив свідомість.