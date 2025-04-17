Пасхальный декор с аутентичным характером. Что приобрести у украинских брендов для уюта дома (фото)

Пасха - светлый и семейный праздник, когда в дом хочется принести каплю уюта и весны. Добавьте элементы пасхального декора на праздничный стол для создания настоящей пасхальной атмосферы дома.
РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку пасхального декора от украинских брендов.
Украинский бренд Gunia предлагает аутентичные платки. Орнамент вдохновлен вышивкой рушника Полтавского региона ХІХ века. На нем изображено Дерево Жизни. Это образ плодородия и оберега рода. Оно олицетворяло порядок, противостоящий хаосу и возникновению всего живого.
Розовый платок-вытынанка (фото: guniaproject.com.ua)
Овальная тарелка с кроликом в центре от бренда "Щось Цікаве" точно придаст настроения даже в самые мрачные дни и удачно украсит праздничный стол к Пасхе. Такая посуда подходит для горячих блюд, однако не используйте ее в микроволновой печи.
Овальная тарелка "Кролик" (фото: shchos-tsikave.ua)
Эту керамическую тарелку ручной работы от бренда Fama можно смело назвать изысканным произведением искусства, для тех, кто ценит эстетику и уют. Уникальность тарелки в том, что она существует только в одном экземпляре. Особое значение придают детали: нежные пастельные оттенки, изящные узоры и гладкая поверхность, покрытая качественной глазурью.
Керамическая тарелка ручной работы (фото: fama.ua)
Свеча в форме ивовых веток от Svarga символизирует пробуждение после зимы и возрождение жизни. Она изготовлена из натурального пчелиного воска. Почки на свече сделаны из крашеного пчелиного воска, который покрыт декоративным флоком.
Свеча "Вербовая веточка" (фото: svarga.ua)
Ранер - это дорожка, которая используется прежде всего для зонирования обеденной зоны и украшения стола. Также иногда его называют длинной скатертью. Пасхальный ранер от бренда Na Khmari подарит вашему столу праздничности и изысканности. Дополните его свечами, сухоцветами и традиционными блюдами - и праздничный декор готов!
Пасхальный ранер на стол (фото: www.na-oblake.com)
Подсвечник на три свечи с современной косовской рисованной керамикой от бренда Chichka. Его дизайн полон аутентичности и исторических корней. Подсвечник создан в белом, коричневом и зеленом цветах, а также использован акцентный голубой цвет в местах, где стоят свечи.
Пасхальный подсвечник (фото: chichka.in.ua)
Рисунок на тарелке вдохновлен вышитыми рушниками 50-60-х годов прошлого века. В нем сочетается аутентичная романтическая эстетика с современным видением - так рождается новый культурный символ. Посуда с таким узором от Gunia может стать хорошей изюминкой на пасхальном столе.
Тарелка "Наив. Суцвіття" (фото: guniaproject.com.ua)
Роспись на чашке создана по мотивам вышитых рушников XX века - часть из них из собственной коллекции бренда Gunia. Фактически через посуду происходит популяризация традиционной украинской вышивки в современном контексте. Чашка является уникальным артефактом, поскольку мастера изготавливают только по одному экземпляру своих изделий.
Чашка "Наив. Волошки" (фото: guniaproject.com.ua)
Вас также может заинтересовать: