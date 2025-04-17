Пасхальный декор с аутентичным характером. Что приобрести у украинских брендов для уюта дома (фото)

Пасха - светлый и семейный праздник, когда в дом хочется принести каплю уюта и весны. Добавьте элементы пасхального декора на праздничный стол для создания настоящей пасхальной атмосферы дома.

Розовый платок-вытынанка из хлопка

Украинский бренд Gunia предлагает аутентичные платки. Орнамент вдохновлен вышивкой рушника Полтавского региона ХІХ века. На нем изображено Дерево Жизни. Это образ плодородия и оберега рода. Оно олицетворяло порядок, противостоящий хаосу и возникновению всего живого.

Розовый платок-вытынанка (фото: guniaproject.com.ua)

Овальная тарелка "Кролик"

Овальная тарелка с кроликом в центре от бренда "Щось Цікаве" точно придаст настроения даже в самые мрачные дни и удачно украсит праздничный стол к Пасхе. Такая посуда подходит для горячих блюд, однако не используйте ее в микроволновой печи.

Овальная тарелка "Кролик" (фото: shchos-tsikave.ua)

Керамическая тарелка ручной работы к Пасхе

Эту керамическую тарелку ручной работы от бренда Fama можно смело назвать изысканным произведением искусства, для тех, кто ценит эстетику и уют. Уникальность тарелки в том, что она существует только в одном экземпляре. Особое значение придают детали: нежные пастельные оттенки, изящные узоры и гладкая поверхность, покрытая качественной глазурью.

Керамическая тарелка ручной работы (фото: fama.ua)

Свеча "Вербовая веточка"

Свеча в форме ивовых веток от Svarga символизирует пробуждение после зимы и возрождение жизни. Она изготовлена из натурального пчелиного воска. Почки на свече сделаны из крашеного пчелиного воска, который покрыт декоративным флоком.

Свеча "Вербовая веточка" (фото: svarga.ua)

Пасхальный ранер на стол

Ранер - это дорожка, которая используется прежде всего для зонирования обеденной зоны и украшения стола. Также иногда его называют длинной скатертью. Пасхальный ранер от бренда Na Khmari подарит вашему столу праздничности и изысканности. Дополните его свечами, сухоцветами и традиционными блюдами - и праздничный декор готов!

Пасхальный ранер на стол (фото: www.na-oblake.com)

Троица к пасхальным свечам "Пасха"

Подсвечник на три свечи с современной косовской рисованной керамикой от бренда Chichka. Его дизайн полон аутентичности и исторических корней. Подсвечник создан в белом, коричневом и зеленом цветах, а также использован акцентный голубой цвет в местах, где стоят свечи.

Пасхальный подсвечник (фото: chichka.in.ua)

Тарелка "Наев. Соцветия"

Рисунок на тарелке вдохновлен вышитыми рушниками 50-60-х годов прошлого века. В нем сочетается аутентичная романтическая эстетика с современным видением - так рождается новый культурный символ. Посуда с таким узором от Gunia может стать хорошей изюминкой на пасхальном столе.

Тарелка "Наив. Суцвіття" (фото: guniaproject.com.ua)

Чашка "Наив. Волошки"

Роспись на чашке создана по мотивам вышитых рушников XX века - часть из них из собственной коллекции бренда Gunia. Фактически через посуду происходит популяризация традиционной украинской вышивки в современном контексте. Чашка является уникальным артефактом, поскольку мастера изготавливают только по одному экземпляру своих изделий.

Чашка "Наив. Волошки" (фото: guniaproject.com.ua)

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