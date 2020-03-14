Великий піст в Україні: як не нашкодити своєму здоров'ю строгою дієтою

Великий піст в Україні (Колаж РБК-Україна)

Сувора дієта під час Великого посту може негативно відбитися на організмі

Великий піст – це найсуворіший і довгий пост у християн, який триває протягом 48 днів і закінчується зі світлим святом Великодня. Почався піст 2 березня і закінчиться 18 квітня. Відомий лікар-дієтолог розповіла, як постити так, щоб не завдати шкоди своєму здоров'ю, особливо у весняний період.

Українці дотримуються посту, оскільки вважають його прекрасним періодом для очищення і відновлення організму, а також для схуднення після зимових місяців. Готуватися до посту потрібно заздалегідь і плавно виключати з раціону ті продукти, які заборонені.

"Під час посту забороняється вживати продукти тваринного походження - а це найчастіше основа раціону українців. Від м'яса, яєць і молочних продуктів доведеться відмовитися на 7 тижнів. І для того, щоб організм не тільки не постраждав від цього, але й отримав користь, потрібно навчитися правильно балансувати рослинні продукти, поєднувати їх між собою і структурувати свій раціон. З допомогою сезонних овочів, фруктів, бобів і горіхів ми збагатимо своє меню мікроелементами та вітамінами", - пояснила лікар-дієтолог Наталія Самойленко в ефірі програми "Сніданок 1+1".

Вона додала, що під час посту треба їсти багато клітковини та продуктів, які наповнені залізом, через те, що при відмові від м'яса, організм недоотримує ці речовини.

Залізо міститься в буряках, гречку, яблука, гарбуза і волоських горіхах. Солодощі можна замінити сухофруктами, халвою, медом і мармеладом.

Щоб не набрати зайву вагу під час посту, бо це раціон менш ситний і калорійний, не варто налягати на вуглеводи – хліб, булочки або макарони. У щоденне меню слід включити каші, овочі, бобові та жири – оливкова олія, оливки, горіхи та авокадо.

Крім того, лікар-дієтолог перерахувала категорії, яким варто утриматися від посту або виконувати його не так строго. Це українці, у яких є захворювання травної системи, порушення обміну речовин, серцево-судинні захворювання, порушення роботи нирок, вагітні жінки та люди, які страждають анемією.

Великий піст 2020 - як не нашкодити власному здоров'ю