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"Большие деньги". Анна Тринчер шокировала суммой, которую потратила на услуги психолога

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер, которая в последнее время много уделяет внимание своему внутреннему и физическому здоровью, рассекретила сумму, потраченную на консультации у психолога.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Сколько Тринчер заплатила психологу

В своих сторис артистка призналась поклонникам, что у нее все меньше желания выставлять свою жизнь напоказ и все большее стремление уделять время себе.

"Сейчас я очень стараюсь выстроить хорошие отношения с собой. Оказалось, это сложнее, чем с мужчиной", - призналась артистка.

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Анна не жалеет средств на себя, особенно когда речь идет о ее ментальном здоровье.

"Минус 120 тыс. грн, плюс психологическое здоровье. Заплатила действительно большие деньги, работа продлится 12 недель, может, под конец еще оплачу на 24 недели. Но это лучшие инвестиции в себя", - сказала Тринчер.

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Отметим, что девушка продолжает работать над психологическими травмами, связанными с отношениями с отцом и бывшим мужем Александром Волошиным.

С блогером, недавно объявившим о бегстве из Украины, они сообщили о разрыве в ноябре прошлого года.

Развод дался Анне нелегко. Она болезненно это переживала. Бизнесмен даже пытался дать их отношениям второй шанс.

Впрочем, знаменитость не захотела возвращаться к бывшему. За время, когда они были разведены, она поняла, что чувствует себя счастливой без него.

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