Велика середа 2020: головні заборони і прикмети цього дня

Страсна середа в 2020 році припадає на 15 квітня
Яке сьогодні свято. 15 квітня 2020 року у всіх християн Велика середа - тобто третій день Страсного тижня, яка закінчиться Воскресінням Христовим або Великоднем (19 квітня). Всі православні священики згадують, як Іуда Іскаріот вирішив продати Ісуса Христа за 30 срібних монет, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх миром і тим самим підготувала його до поховання. У храмі востаннє на Страсному тижні читається молитва з поклонами.
День ангела справляють Георгій і Григорій, Юхим і Тит.
Вважається, що Господь спокутував гріхи людей, і після Великої середи поклони під час літургії скасовуються до Трійці. В цей день віруючі намагаються сповідатися.
У церкві вважають, що в Страсну середу має бути сухоїдіння: можна їсти хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи і мед. Також слід пам'ятати про головні заборони: не можна рубати дрова, шити, в'язати, вишивати; конфліктувати, лаятися матом, думати про погане.
У Страсну середу потрібно облитися святою водою. А ось витиратися рушником - не потрібно. Волога повинна висохнути сама. Цей обряд символізує очищення і необхідний при підготовці до сповіді.
Раніше ми писали про те, що глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідатися і не причащатися.