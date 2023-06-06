Большая вода начала сносить дома под Херсоном: жуткое видео

Дома плывут по Днепру

На ролике можно увидеть, что в результате подрыва дамбы вода смыла дом. В частности, видна крыша здания, которая плывет на воде.

"Вот к таким последствиям привел террористический акт россиян просто нет слов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В Херсоне частично затоплен микрорайон Корабел, поэтому он был обесточен. Также он будет отключен от газоснабжения.

Добавим, что кроме подтопления в Херсоне вода прибыла в ряд правобережных населенных пунктов, среди них:

Тягинка;

Отрядокаменка;

Ивановка;

Никольское;

Токаревка;

Понятиевка;

Белозерка.

Из этих населенных пунктов проводится эвакуация. Спасателям сложно добраться до некоторых мест, ведь там сильно размыло дороги.

Сейчас идет эвакуация населения в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.