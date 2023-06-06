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Большая вода начала сносить дома под Херсоном: жуткое видео

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Херсонская область, Вторник 06 июня 2023 13:35
Большая вода начала сносить дома под Херсоном: жуткое видео В Херсонской области вода смыла дом (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате более десяти населенных пунктов Херсонской области уже оказались затопленными. Дома местных жителей снесла большая вода.

Видео появилось в сети.

Дома плывут по Днепру

На ролике можно увидеть, что в результате подрыва дамбы вода смыла дом. В частности, видна крыша здания, которая плывет на воде.

"Вот к таким последствиям привел террористический акт россиян просто нет слов", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В Херсоне частично затоплен микрорайон Корабел, поэтому он был обесточен. Также он будет отключен от газоснабжения.

Добавим, что кроме подтопления в Херсоне вода прибыла в ряд правобережных населенных пунктов, среди них:

  • Тягинка;
  • Отрядокаменка;
  • Ивановка;
  • Никольское;
  • Токаревка;
  • Понятиевка;
  • Белозерка.

Из этих населенных пунктов проводится эвакуация. Спасателям сложно добраться до некоторых мест, ведь там сильно размыло дороги.

Сейчас идет эвакуация населения в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

Ранее мы сообщали, что центр оккупированной Новой Каховки оказался под водой из-за подрыва ГЭС.

Также мы писали, что спасатели достают из ловушек животных, пострадавших в результате подрыва дамбы.

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ГЭС