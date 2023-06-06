Большая вода начала сносить дома под Херсоном: жуткое видео
Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате более десяти населенных пунктов Херсонской области уже оказались затопленными. Дома местных жителей снесла большая вода.
Видео появилось в сети.
Дома плывут по Днепру
На ролике можно увидеть, что в результате подрыва дамбы вода смыла дом. В частности, видна крыша здания, которая плывет на воде.
"Вот к таким последствиям привел террористический акт россиян просто нет слов", - говорится в сообщении.
Ситуация в Херсонской области
В Херсоне частично затоплен микрорайон Корабел, поэтому он был обесточен. Также он будет отключен от газоснабжения.
Добавим, что кроме подтопления в Херсоне вода прибыла в ряд правобережных населенных пунктов, среди них:
- Тягинка;
- Отрядокаменка;
- Ивановка;
- Никольское;
- Токаревка;
- Понятиевка;
- Белозерка.
Из этих населенных пунктов проводится эвакуация. Спасателям сложно добраться до некоторых мест, ведь там сильно размыло дороги.
Сейчас идет эвакуация населения в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.
Ранее мы сообщали, что центр оккупированной Новой Каховки оказался под водой из-за подрыва ГЭС.
Также мы писали, что спасатели достают из ловушек животных, пострадавших в результате подрыва дамбы.