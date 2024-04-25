Огромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подростка

Во Львове хирурги спасли подростка с редчайшим расположением опухоли. Гигантское новообразование находилось на лопатке парня и могло разрушить кость.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.
Гигантское новообразование было длиной 15 см и могло превратиться в злокачественную опухоль.
Новообразование обнаружили у 15-летнего Максима из Одессы. Проблемы со здоровьем у юноши начались полгода назад.
Однажды осенью у Максима заболело правое плечо и часть спины. Парень активно занимался спортом, поэтому врачи подумали, что это растяжение мышц и назначили симптоматическое лечение.
Подросток в течение месяца принимал препараты, которые должны ослабить боль, но ничего не помогало. После детального обследования обнаружили, что в лопатке образовалась опухоль, вероятно злокачественная.
Для уточнения диагноза наши специалисты выполнили биопсию под КТ навигацией. Оказалось, что у Максима остеобластокластома - доброкачественное новообразование костной ткани, которое чаще всего встречается именно у молодых людей.
Его еще называют гигантоклеточной опухолью - потому что размер действительно гигантский. К моменту обращения к нашим врачам опухоль уже достигла 15 сантиметров.
Врачи отметили, что расположение новообразования редко и случается настолько редко, что хирурги впервые в своей профессиональной карьере столкнулись с такой локализацией опухоли.
Особенность остеобластокластомы также в том, что она быстро могла разрушить кость или молниеносно превратиться из доброкачественной опухоли в злокачественную.
Хирургическое вмешательство длилось два часа.
К счастью, теперь Максима ждут длительные занятия с физическим терапевтом, ведь нужно восстановить способность двигать рукой. Реабилитацию молодой человек будет проходить уже дома, в Одессе. Там Максим учится в школе, по завершении которой мечтает стать моряком.
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