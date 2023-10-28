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Огромное счастье свалится прямо на голову этих знаков Зодиака

Узнайте, кому гороскоп на неделю сулит счастье (фото: Freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Хелен Феникс рассказала, что новая неделя (с 30 октября по 5 ноября) готовит немало сюрпризов. Невероятно повезет представителям трех знаков Зодиака. Счастье свалится прямо им на голову.

Кому ждать подарков от судьбы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Вы получите немало возможностей улучшить свою жизнь. Получайте новый опыт и не теряйте шанс на счастье. Вы сможете насладиться жизнью и заниматься тем, что приносит радость, найдите дело, которое вам по душе.

Ваша продуктивность будет на максимуме. Результаты трудов окажутся невероятными, вы будете в восторге. Однако постарайтесь найти баланс и немного отдохнуть. Вам нужно научиться расслабляться и отыскать источник жизненных сил.

Не забывайте и о веселье. Помните, что чувство юмора всегда помогает сгладить любую непростую ситуацию. Зарядитесь позитивом и станьте источником счастья для окружающих. 

Стрелец

Любовь ворвется в вашу жизнь. Неземное счастье даст вам крылья, вы сможете забыть обо всем плохом. Верьте в чудеса и не бойтесь препятствий. Все границы лишь в вашей голове, переступите через страхи.

Не забывайте и творчестве. Новая неделя - удачный период для новых начинаний. Генерируйте идеи и делитесь ими с теми, кто вас поддерживает. Люди, которые вас ценят, смогут дать мудрый совет. Правильные слова дадут вам силы и пробудят желание двигаться вперед.

Напомним, недавно стало известно, что 28 октября кровавое полнолуние сильно огорчит эти знаки Зодиака.

Также мы уже рассказывали, что сулит гороскоп на 5 лет для каждого знака Зодиака.

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