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Большие деньги свалятся на голову этих знаков Зодиака уже на днях: кому повезет

Денежный гороскоп сулит удачу трем знакам Зодиака (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца недели представители трех знаков Зодиака смогут разбогатеть, получить повышение и насладиться результатами своего труда. Более того, некоторым попросту повезет и они сорвут настоящий куш.

Кому огромное богатство свалится прямо на голову уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.

Скорпион

В ближайшее время вы можете получить повышение. Более того, звезды сулят вам похвалу и успех, вы будете в центре внимания и сможете получить одобрение руководства. 

Однако не спешите громко праздновать и тратить много денег. Постарайтесь сохранить прибыль, особенно на выходных. После этих дней покупки точно будут успешными и у вас будет больше шансов не "нарваться" на мошенников.

Телец

Вам стоит прислушаться к своей интуиции. Если до конца недели вам удастся принять правильное решение и не ошибиться, то вы сможете сорвать куш. Огромное богатство буквально свалится вам на голову.

Вы будете притягивать деньги, будто магнит. Не упустите редкий шанс и постарайтесь выжать максимум из своего везения. Поверьте, вы достойны самого лучшего.

Рак

Вам стоит взять все в свои руки и решительно действовать. Пришло время забыть о страхах и начать срывать с неба звезды. Вы сможете добиться поставленных целей, главное - верить в себя.

И если вы сумеете сорвать куш, обязательно порадуйте себя и своих близких. Помогите тем, кто нуждается в деньгах. И помните, добро всегда возвращается.

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