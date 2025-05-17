Вегетарианство и сердце: действительно ли такая диета защищает от болезней?

Вегетарианскую диету часто называют потенциальным защитником сердца. Отказ от мяса может положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, действительно ли растительное питание способно стать эффективным щитом против сердечных болезней?

Что предусматривает вегетарианская диета

Вегетарианская диета предусматривает отказ от потребления мяса и рыбы, но включает продукты растительного происхождения и, в зависимости от типа вегетарианства, некоторые продукты животного происхождения.

Основу вегетарианской диеты обычно составляют:

овощи и фрукты

зерновые культуры (например, рис, гречка, овес, хлеб из цельного зерна)

бобовые (фасоль, чечевица, нут)

орехи и семена

растительные масла

молочные продукты и/или яйца (в зависимости от типа вегетарианства)

Преимущества такой диеты могут включать улучшение работы сердечно-сосудистой системы, снижение риска ожирения, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Недостатки возможны при несбалансированном питании - дефицит белка, витамина B12, железа, омега-3 жирных кислот и др. Их можно компенсировать правильным подбором продуктов или добавками.

Как диета влияет на сердце

Кардиолог Вера Горбачева рассказала, что нет убедительных доказательств, что вегетарианство имеет выраженный кардиопротективный эффект.

"Хотя результаты исследований в этом направлении положительные, в частности, по улучшению гликемического профиля (снижение уровня глюкозы и гликемического индекса). Но ключевое - не в самом факте отказа от мяса, а в качестве, балансе и умеренности рациона. Да еще - в образе жизни в целом", - объяснила медик.

Важно понимать, что на здоровье сердечно-сосудистой системы влияют пол, возраст, генетика, раса, социальный статус, двигательная активность, стресс, сон и многие другие факторы.

В ряде рандомизированных контролируемых исследований действительно зафиксировано улучшение отдельных кардиометаболических показателей у людей, которые переходили на вегетарианское питание. Чаще всего наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП и маркеров системного воспаления.

Однако артериальное давление у таких участников обычно оставалось без существенных изменений.

Тогда как другое исследование показало, что у вегетарианцев риск развития любого сердечно-сосудистого заболевания был на 9% ниже, чем у мясоедов. Однако, это снижение не касалось инсульта или сердечной недостаточности. Самые низкие риски зафиксированы в группе, которая потребляла рыбу, но отказалась от мяса.

Важно понимать, если рацион состоит преимущественно из растительной, но ультрапереработанной пищи - чипсов, подслащенных напитков, белых булок, то он не только не снижает риски, но и может их повышать.

Поэтому вегетарианская диета не является автоматически "здоровой". Но диеты, богатые полноценными растительными продуктами, действительно могут улучшать метаболические маркеры и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.