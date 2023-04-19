"Веганские меньшинства бросаются на нормальных людей": живодеры из "Немо" обиделись на зоозащитников

История со скандальным видео

В социальных сетях 17 апреля вышел ролик, на котором блогерша в люксовом номере одесского отеля "Немо" вместе с морскими котиками позирует на камеру, снимая видео для своего TikTok. Тут же "засветился" еще один блогер, на кровати которого лежит животное с измученным видом.

Вот как это выглядело:

Видео: в сети были опубликованы кадры клиентки отеля "Немо" с морскими котиками в гостиничном номере

Резонанс в сети и реакция зоозащитников

Кадры вызвали в интернете массу критических отзывов и возмущенных комментариев - юзеры называли ситуацию аморальной, другие расценили как издевательство над морскими котиками.

Зоозащитники из организации UAnimals 18 апреля подали заявление в полицию по ч. 12 ста. 25 Закона Украины, которая, в частности, запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев.

Также активисты в своем заявлении в сети отметили, что такое поведение блогеров и руководства гостиничного комплекса "Немо" "является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации". И призвали запретить дельфинарии.

Что говорят в "Немо"

В аккаунтах в соцсетях одесского дельфинария "Немо" после шквала гневных комментов украинцев заверили, что морские котики дельфинария - социальные, и для них подобное общение является частью обычной жизни, к которой они привыкли.

А вот ситуацию, как морские котики оказались в номере постояльцев их отеля и стали "героями" скандального видео, администрация в аккаунте в Instagram объясняет так: тренер с животным гуляли по комплексу, неожиданно встретили блогеров, с которыми успели подружиться, и вместе сняли видео под наложенный звук "для того, чтобы показать людям, насколько наши котики общественные, любят играть с людьми и как положительно относятся к игре с людьми".

При этом в посте звучат довольно жесткие словесные пассажи в адрес зоозащитников, которых руководство дельфинария "Немо" называет "агрессивным меньшинством веганов - зоорадикалов".

В понимании представителей комплекса, они выступают "против заповедников, против зоопарков, против морских зоопарков-дельфинариев, против конюшни и даже против содержания любых животных в домашних условиях, будь то попугаи, шиншиллы, морская свинка, еноты или аквариумные рыбки".

"Веганы или веганские меньшинства намеренно создают фейковые сенсации для популяризации и навязывания всем людям планеты их "единственно верной" в кавычках (по их упрямому убеждению) веганской агрессивной философии, и с ненавистью и проклятиями они бросаются на всех нормальных людей", - не скупясь на эпитеты, озвучивают свое мнение в "Немо".

Тут стоит добавить, что остается загадкой, почему критике со стороны дельфинария в данной конкретной ситуации подверглись еще и веганы.

В еще в Instagram в stories было показано и рассказано, как внимательно и заботливо относятся в дельфинарии к своим питомцам.

В дельфинарии "Немо" после скандала с морскими котиками высказались о своих животным (фото: скрин instagram.com/stories/dolphinarium.nemo)

Ответ зоозащитников

В организации UAnimals после такой серии "комплиментов" в свой адрес напомнили в Facebook, чем они на самом деле занимаются, а также подчеркнули, что не поддерживают любую эксплуатацию животных, "потому что животные - не игрушки, не развлечение и не способ заработка".

Реакция зоозащитников UAnimals (фото: скрин facebook.com/UAnimals.official)

А также сопроводили пост фотожабой о "героях" двух разных журналистских расследований, обновив картинку образом третьего персонажа.

Кроме того, активисты пообщались с доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Института зоологии имени Ивана Шмальгаузена Национальной академии наук Украины Павлом Гольдиным, который прокомментировал выше указанные объяснения дельфинария и помог развенчать ряд мифов.

Ученый заявил, что контакт человека с хищным животным опасен для обоих участников, ведь хищник - не игрушка.

"К тому же люди и животные обмениваются не только дружескими жестами, но и опасными вирусами. Тот, кто организует такие сессии, подвергает опасности и зверя, и человека", - сказал доктор.

Что касается естественной среды обитания морских котиков, то это океан и океанские берега, добавляет Гольдин.

"Не газон, не отель с блогерами, а океан. Содержание крупного дикого животного в отеле - это издевательство над животным", - цитируют ученого зоозащитники.

Полиция расследует жестокое обращение с животными

Как заявили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, по факту инцидента в гостинице "Немо" правоохранители начали уголовное производство, и событие квалифицировано как жестокое обращение с животными.

"Публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полицейские пообщались с тренером животных - он пояснил, что котиков никто в аренду не сдавал.

"Полные обстоятельства происшествия полицейские устанавливают в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса", - резюмировали правоохранители.