Поводяться як свині: у турецьких готелях скаржаться на брудних і скупих росіян

За словами Челіктена, спостерігається спад по всіх ринках туристичної галузі Туреччини. Російських туристів в Анталії стало на 87% менше, а українських - на 99%. Внутрішній туризм також постраждав, бо відпочинок через інфляцію став дуже дорогим. Це призвело до падіння на 65%.

Власники турецьких готелів поділилися враженнями про своїх гостей і відзначили, що найгірше поводяться російські туристи - просто як свині.

Вони неохоче дають чайові та відрізняються особливою неохайністю - "розкидають те, що п'ють і їдять, в тому числі й в номерах, приносять пісок з пляжу".

Ощадливістю в відношенні чайових відрізняються майже всі туристи в Туреччині, але росіяни в цьому відношенні - найгірше.

"Нелегко дають чайові водієві автобуса, який першим має справу з туристом в туристичному секторі, белбоям, які зустрічають туриста біля входу в готель і розміщують його в номері, адміністратору, покоївці, офіціанту, кухареві та помічнику кухаря, рятувальнику біля басейну і пляжу і пляжному обслуговуючому персоналу", - підкреслив Челіктен.

Він додав, що співробітники готелів не люблять російських туристів, а ще місцевих і арабських за скупість. На другому місці стоїть - неохайність росіян.

За словами співробітників турецьких готелів, найбільше їм подобаються німецькі туристи - вони охайні, беруть їжі стільки, скільки їм потрібно з'їсти, привчають дітей давати чайові з раннього дитинства.