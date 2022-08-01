ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поводяться як свині: у турецьких готелях скаржаться на брудних і скупих росіян

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 01 серпня 2022 18:23
Поводяться як свині: у турецьких готелях скаржаться на брудних і скупих росіян У Туреччині власники готелів скаржаться на неохайних туристів з РФ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські туристи на відпочинку в Туреччині поводяться огидно. Вони смітять у своїх номерах, носять за собою пісок і не хочуть давати чайові в готелях.

Про це розповів президент Асоціації платформи Side Apart Hotels Мехмет Челіктен з посиланням на відгуки власників турецьких готелів.

За словами Челіктена, спостерігається спад по всіх ринках туристичної галузі Туреччини. Російських туристів в Анталії стало на 87% менше, а українських - на 99%. Внутрішній туризм також постраждав, бо відпочинок через інфляцію став дуже дорогим. Це призвело до падіння на 65%.

Власники турецьких готелів поділилися враженнями про своїх гостей і відзначили, що найгірше поводяться російські туристи - просто як свині.

Вони неохоче дають чайові та відрізняються особливою неохайністю - "розкидають те, що п'ють і їдять, в тому числі й в номерах, приносять пісок з пляжу".

Ощадливістю в відношенні чайових відрізняються майже всі туристи в Туреччині, але росіяни в цьому відношенні - найгірше.

"Нелегко дають чайові водієві автобуса, який першим має справу з туристом в туристичному секторі, белбоям, які зустрічають туриста біля входу в готель і розміщують його в номері, адміністратору, покоївці, офіціанту, кухареві та помічнику кухаря, рятувальнику біля басейну і пляжу і пляжному обслуговуючому персоналу", - підкреслив Челіктен.

Він додав, що співробітники готелів не люблять російських туристів, а ще місцевих і арабських за скупість. На другому місці стоїть - неохайність росіян.

За словами співробітників турецьких готелів, найбільше їм подобаються німецькі туристи - вони охайні, беруть їжі стільки, скільки їм потрібно з'їсти, привчають дітей давати чайові з раннього дитинства.

До речі, раніше ми писали про те, що у Туреччині поляки побили російських туристів, але персонал навіть не втрутився.

А ще розповідали про те, що у Туреччині стурбований росіянин причепився до українок і був жорстко покараний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя