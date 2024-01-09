Ведущий Золотого глобуса 2024 на весь мир высмеял принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл подверглись жесткой шутке о деньгах перед крупнейшими звездами Голливуда на церемонии вручения Золотого глобуса.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Пара не посетила церемонию награждения, но это не помешало ведущему Джо Кою подшутить над ними во время своего вступительного монолога.
После шуток в сторону Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера комик обратился к Гарри и Мэган с шуткой о популярном сериале "Наследники", позже завоевавшем всеобщее признание на церемонии награждения.
Джо Кой (фото: instagram.com/jokoy)
"Наследники имеют девять номинаций. Просто замечательный сериал о богатой, белой, неблагополучной семье, сплошных интригах - о, подождите, это "Корона". Извините".
Казалось бы, на этом можно остановиться. Но Кой решил, что аналогия с реальностью должна быть проведена достаточно точно.
"Гарри и Меган получили миллионы за то, что практически ничего не сделали. И это только от Netflix", - подчеркнул мужчина.
Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)
В этот момент рассмеялся Тед Сарандос, генеральный директор Netflix.
Реакция публики, кстати, была вполне соответствующей - далеко не все смеялись и хлопали.
Некоторые из присутствующих были явно смущены высказываниями ведущего.
Отметим, что Netflix заплатил 100 миллионов долларов за создание документального фильма о герцогах Сассекских, Гарри и Меган.
Четыре года тому назад эта пара отказалась от своих королевских обязанностей.
За последний год между герцогами Сассекскими и другими членами королевской семьи Великобритании произошло несколько конфликтов, в том числе из-за скандального сериала на Netflix.
Напомним, Меган Маркл и принца Гарри признали одними из самых больших неудачников Голливуда.
Также мы рассказывали, что Меган снялась в рекламе.