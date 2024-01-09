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Ведущий Золотого глобуса 2024 на весь мир высмеял принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)
Автор: Иванна Пашкевич

Принц Гарри и Меган Маркл подверглись жесткой шутке о деньгах перед крупнейшими звездами Голливуда на церемонии вручения Золотого глобуса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

Пара не посетила церемонию награждения, но это не помешало ведущему Джо Кою подшутить над ними во время своего вступительного монолога.

После шуток в сторону Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера комик обратился к Гарри и Мэган с шуткой о популярном сериале "Наследники", позже завоевавшем всеобщее признание на церемонии награждения.

Джо Кой (фото: instagram.com/jokoy)

"Наследники имеют девять номинаций. Просто замечательный сериал о богатой, белой, неблагополучной семье, сплошных интригах - о, подождите, это "Корона". Извините".

Казалось бы, на этом можно остановиться. Но Кой решил, что аналогия с реальностью должна быть проведена достаточно точно.

"Гарри и Меган получили миллионы за то, что практически ничего не сделали. И это только от Netflix", - подчеркнул мужчина.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)

В этот момент рассмеялся Тед Сарандос, генеральный директор Netflix.

Реакция публики, кстати, была вполне соответствующей - далеко не все смеялись и хлопали.

Некоторые из присутствующих были явно смущены высказываниями ведущего.

Отметим, что Netflix заплатил 100 миллионов долларов за создание документального фильма о герцогах Сассекских, Гарри и Меган.

 

Четыре года тому назад эта пара отказалась от своих королевских обязанностей.

За последний год между герцогами Сассекскими и другими членами королевской семьи Великобритании произошло несколько конфликтов, в том числе из-за скандального сериала на Netflix.

Напомним, Меган Маркл и принца Гарри признали одними из самых больших неудачников Голливуда.

Также мы рассказывали, что Меган снялась в рекламе.

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Меган МарклПринц Гарри