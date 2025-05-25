Женя Якович едва не погиб во время атаки дронов на Киев: "это страшно"

По словам Евгения, он живет там, где иногда бывает шумно, но в этот раз все было особенно близко и опасно.

"Ну такой я, такую локацию выбрал для жизни, где бывает время от времени шумно. И вот так случилось, что сегодня прямо в дом, где я живу, но на первые этажи снизу - упал дрон. Прямо сдетонировал. Я слышал, как он, знаешь, жужжит и ускоряется, и пикирует", - рассказал он.

Во время воздушной тревоги Янович обычно прячется в лифте, где со всех сторон защита. Однако на этот раз актер признал, что это была не лучшая идея.

"Я обычно в моменты, когда шахемы, иду в лифт, сажусь - потому что там по четыре стены с каждой стороны, у нас в центре здания лифт. То есть я понимаю шахеды, но потом смотрю: если будут крылатые ракеты - если что, куда-то пойду. Но я почувствовал это и думаю: "Ага, ну уже бахнуло, пора спускаться". Это очень дебильная логика, не делайте так больше никогда. Делайте ДО, потому что было немало дыма на этажах", - сказал соучредитель студии "Мамахохотала".

Из-за темноты ночи Евгений не мог оценить масштабы повреждений, но это не остановило его быстро укрыться в укрытии.

Поврежденная многоэтажка на Лукьяновке (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он также поделился, как после происшествия получил много сообщений от друзей и знакомых.

"Я не видел масштаба, потому что ночь, и ты же не выходишь фотографировать, еще что-то. Я сразу в укрытие. А утром я просто заснул. Конечно, я просыпаюсь - у меня кто знает сколько пропущенных и всего остального. Да, если где-то рядом с вами прилетает - напишите знакомым, что с вами все окей. Потому что фотографию дома выставили, и все - давай тебе писать, звонить", - рассказал ведущий.

По его словам, звук взрывов от баллистических ракет существенно отличается от того, когда что-то падает непосредственно на дом.

Особенно сложным для него стало наблюдение за соседями, в частности семьями с маленькими детьми, которые не понимают полной опасности, но испытывают страх.

"Самое страшное в этом всем - смотреть. Потому что ночь перед этим... У меня на этаже живут соседи с маленькими детьми. Им по 4-5 лет. Они уже все осознают, но не знают, как себя вести. И мамы просто сидели... Мы сидели, и когда как раз сбивали перед этим баллистику в ночь, они просто в этот момент рефлекторно... Мамы их просто закрывают собой", - рассказал он.

Поврежденная многоэтажка на Лукьяновке (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эти переживания заставляют задуматься над тем, как чувствуют себя люди, которые несут ответственность не только за себя, но и за близких.

"Я не представляю, как в этот момент себя чувствуют и малыши, и их родители. Это просто какая-то ужасная эмоция. Ты сам с собой себя как-то там не можешь... А как себя чувствуют люди, которые ответственны не только за себя? Это ужас", - отметил Янович.

Евгений также признался, что сначала не полностью осознавал опасность, но впоследствии эмоции его догнали.

"Когда это все пролетело, ты где-то внутри процесса находишься и не осознаешь. Я себя не накручивал. Мне просто все утром пишут: "А ты сразу понял, что это по твоему дому прилетело?". И когда ты на лестничной площадке чувствуешь дым и гарь - то ты понимаешь, что это где-то очень рядом", - пояснил Женя.

Напоследок он подчеркнул, что в доме раненых немного и нет погибших, но печальные новости поступают из других регионов страны.

"Все живы. В доме, насколько я знаю, кто-то легонько ранен, но, кажется, без жертв. Слава богу. Сегодня, к сожалению, были погибшие - в других местах, в Житомирской области россияне убили троих детей. Есть погибшие еще в нескольких регионах", - подытожил ведущий.

Напомним, в ночь на 25 мая Россия нанесла комплексный удар по территории Украины, применив всего 367 воздушных средств атаки. В частности, враг выпустил 9 баллистических ракет "Искандер", 55 крылатых ракет Х-101, одну крылатую ракету Х-22, 4 авиационные ракеты Х-59/69, а также 298 ударных беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сумели уничтожить 45 крылатых ракет и 139 дронов, тогда как 2 авиационные ракеты и 127 беспилотных летательных аппаратов были потеряны врагом за локацией.