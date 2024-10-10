Ведущий-военнослужащий Даниэль Салем сообщил о гибели близкого человека на войне

Он опубликовал длинный пост, посвященный брату, с трогательными воспоминаниями из детства и юности.

"Ты всегда был хитрее, внимательнее и сильнее! И как бы мне ни приятно было это говорить, но, симпатичнее и харизматичнее, поэтому с девушками тебе везло больше", - поделился Салем своими ощущениями.

Также он отметил, что они все делали с братом вместе как в мирной жизни, так и после полномасштабного вторжения: "Первые шаги, первые утренники, первые поцелуи, первые драки, хулиганство... Мы воевали вместе".

Ведущий подчеркнул, что брат всегда верил в него, даже тогда, когда он сам в себя не верил.

"Ты - часть меня, а я - тебя! Я люблю тебя мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" - закончил свое обращение к брату.

Как отреагировали в сети

Подписчики Даниэля Салема принялись выражать соболезнования в комментариях к публикации:

"Друг. Как же так? Как жалко. Вечная память герою!" - написал ведущий Анатолий Анатолич

"Брат, искренние соболезнования. Вечная память герою", - отметил певец Женя Галич

"Соболезную. Слава герою", - написал танцор Евгений Кот

"У меня нет слов. Сколько мир и власти будут это допускать, и когда уже все страны признают, что это терроризм"

"Война забирает у нас лучших"

"Боль".

Что известно о службе Даниэля Салема в ВСУ

Стать на защиту родной страны уроженец Одессы решил еще в начале полномасштабного вторжения РФ. После 24 февраля 2022 года он пошел в военкомат, и сначала его направили в тероборону, после чего перевели на передовую в подразделение разведки.

За период своей службы ведущий получал ранения в спину, а также имел контузии. В прошлом году он рассказывал, что избежал ранения благодаря поддержке побратима.

Отметим, что в прошлом году не стало младшей сестры Даниэля Салема, которой было всего 19 лет.

Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)