Ведущий-ветеран Александр Швачка: Страх потерять Украину сильнее смерти

О вере в победу, борьбе и пути всей нашей страны ко дню ВСУ в интервью РБК-Украина рассказал ветеран и ведущий Александр Швачка с позывным "Волк, который с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем пошел на войну в составе 95-й отдельной десантно штурмовой бригады.

В интервью РБК-Украина ветеран рассказал, какой видит победу, какой день стал переломным в его жизни и было ли у него желание опустить руки.

Сейчас он сооснователь и президент международного благотворительного фонда "Альянс Ветеранів" и одноименной общественной организации. Фонд реализует несколько направлений, поддерживает и помогает раненым защитникам и защитникам на пути восстановления и возвращения в гражданскую жизнь. Вместе с Офисом Омбудсмена фонд занимается пострадавшими от войны детьми: отправляет на психологическую реабилитацию и отдых в Испанию.

Защитник Украины получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу. Швачка прошла реабилитацию и стала первым на украинском телевидении ведущим-ветераном программы "Ранок у великому місті", одним из лиц канала ICTV2. За полгода упорных тренировок, после ранения, Александр совершил настоящий прорыв в адаптивном спорте, став чемпионом.

– Опишите день, который навсегда изменил вашу жизнь, до и после

– Моя жизнь изменилась еще в 2011 году, когда я впервые стал отцом. Почувствовав впервые в жизни любовь, не похожую на любую другую, я одновременно осознал и ответственность, которая на меня легла: защищать, оберегать, учить, поддерживать, воспитывать, обеспечивать и так далее.

Гибридная война и полномасштабное вторжение России в Украину заставили меня быть решительным, надеть военную форму и с честью выполнять свой долг как мужчины и отца.

Александр Швачка (фото предоставлено пресс-службой)

– Был ли в вашей жизни момент, когда казалось, что все потеряно? Что именно вам помогло выжить в трудные времена? Кто вас поддерживал?

– Откровенно говоря, не помню момента, чтобы мне хотелось опустить руки. Но были тяжелые времена после ранения, когда меня поддерживали мои родные, побратимы, близкие, друзья и коллеги. Они помогали мне восстановиться ментально и сконцентрироваться на будущем. А еще мне в тот момент не давала расслабиться мысль о том, что война продолжается, и мы не имеем права останавливаться или делать шаг назад.

– Приходилось ли вам поддерживать друзей, близких или побратимов? Расскажите, как поддерживали их?

– С 2023 года, после реабилитации и протезирования, и по сей день, я живу тем, что помогаю тяжелораненым от момента их лечения до реинтеграции в общество. По методу равный - равному, как человек, у которого уже есть успешный опыт восстановления, помогаю и вдохновляю других преодолеть вызовы и восстановить в себе веру.

"Стійкість та відновлення" - название нашей совместной программы, уже работающей под эгидой нашего объединения "Альянс Ветеранів". Эмоциональная поддержка, консультативная, юридическая, социальная, привлечение к физической активности и спорту - все это комплекс, действующий в нашей программе.

Ведущие программы "Ранок у великому місті" (фото предоставлено пресс-службой)

– Что вам помогает бороться со страхом или не поддаваться ему?

- Сильнее страха - любовь. Понимание, что наша страна может проиграть эту войну из-за безразличия тех, кто живет с мыслью "кто-то сделает это за меня…". Страх потерять Украину сильнее смерти, ведь здесь наши дети, любимые, родители, братья и сестры… Здесь наш дом и мы его не отдадим никому!

– Украина почти 3 года в полномасштабной войне. Что чувствуете сейчас? Согласны ли вы с тем, что с февраля 2022 года и сейчас до декабря 2024 года мы прошли большой путь и изменились?

– Да, это длинный путь, наполненный болью, слезами, кровью и потом. Казалось бы, такой болезненный опыт должен навсегда объединить и изменить общество и государство, но к сожалению… Сегодня мы видим, как нам не хватает системности во всем, и в этом мы часто уступаем врагу. В результате "затыкать дыры" приходится гражданскому обществу.

Мы понимаем, что кроме нас никто этого не сделает, поэтому мы не жалуемся, не ждем помощи от государства, а прилагаем все усилия, чтобы не только самим восстановиться, но и помочь другим.

– Что бы вы сказали украинцам сегодня?

– Принцип нашей организации "Ветерани для людей". Несмотря на тяжелые травмы, мы не опустили руки, не отчаялись, не проклинаем судьбу и не просим помощи. Мы продолжаем борьбу за лучшее будущее для Украины и украинцев.

Поэтому хочу сказать - будьте сильными не только снаружи, но и внутри! Ведь в нашем мире побеждают сильнейшие.

Ведущий-ветеран высказался о войне в Украине (фото предоставлено пресс-службой)

– Если бы представилась возможность, с кем бы вы хотели поговорить? И что бы сказали?

– Если бы представилась возможность вернуться в прошлое, 1991-1996 годы, я бы мечтал убедить тогдашнюю власть не разоружать сектор обороны и не отдавать средства ядерного сдерживания, а только наращивать и укреплять.

– Победа для вас - это?

– Победа для меня – освобождение временно оккупированных территорий; освобождение всех пленных и похищенных Россией граждан Украины, в том числе граждан других стран. Это восстановление агрессором разрушенных городов, поселков и инфраструктуры, возмещение репараций со стороны агрессора, наказание всех виновных в агрессии и демилитаризация России. И вступление Украины в Евросоюз и НАТО.